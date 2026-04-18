FC Twente-trainer John van den Brom heeft zich uitgesproken over Ajax-spits Wout Weghorst als mogelijke aanwinst voor zijn ploeg. Volgens de coach zou de 33-jarige kunnen zorgen voor een verandering in de 'karakterstructuur' van zijn team.

Van den Brom werkte eerder samen met Weghorst bij AZ. Hij weet dus wat hij mogelijk kan toevoegen aan zijn team.gaat ook in op een eventuele komst van Wout Weghorst, met wie hij eerder samenwerkte bij AZ. "Vorig jaar zijn bij FC Twente al best veel nieuwe spelers binnengekomen, maar wel allemaal vergelijkbare karakters", zegt hij tegen Voetbal International.

Ideale schoonzonen

"Je moet ook niet te veel gasten hebben die iets anders in elkaar zitten. Maar een kleine verandering in de totale karakterstructuur van de groep hoeft niet slecht te zijn', vervolgt hij. De Ajacied zou daarvoor kunnen zorgen. "Je hoort vaak, en ik geef het zelf ook net aan, dat alles hier heel veilig en warm is. Een familie. Je hoort dat we veel ideale schoonzonen hebben, maar deze jongens kunnen best hard zijn tegen elkaar."

"Ik vind ook dat je na een bepaalde cyclus soms wat andere types nodig hebt, om nog meer uit een groep te halen. Of dat nou Wout is of iemand anders, die daarvoor kan zorgen", zegt de trainer. "Ik heb met Wout gewerkt bij AZ, ken zijn plussen en minnen. Je moet alles goed afwegen, gelukkig hoef ik dat niet te doen. Maar ik praat wel mee."

Strijd om plek twee

De sfeer binnen de club is volgens Van den Brom een belangrijke factor voor de positieve ontwikkeling die FC Twente dit seizoen doormaakte. Hij nam het stokje vroeg in het seizoen over van Joseph Oosting, die werd ontslagen na tegenvallende resultaten. De ploeg staat nu op plek vier in de VriendenLoterij Eredivisie en doet met 53 punten nog mee in de strijd om plek twee. Twente speelt in de laatste speelrondes nog tegen NEC, AZ, Sparta en PSV.