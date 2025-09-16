Trainer John van den Brom werd maandag gepresenteerd als nieuwe trainer van FC Twente. Hij vervangt de ontslagen Joseph Oosting en gaat met gezonde spanning zijn eerste dag tegemoet. "Ik moet me wel bewijzen."

Van den Brom belt onderweg naar de club met de ochtendshow van Radio 538. De trainer was al snel na het ontslag van Oosting in beeld bij FC Twente. "Na een aantal lange en goede gesprekken is de kogel door de kerk en ben ik nu op weg naar Hengelo, waar het trainingscentrum is", aldus de 58-jarige

"Dus vroeg uit de veren." Van den Brom onthult dat hij enigszins onrustig in de auto zit voor zijn eerste dag. "Dat is heel spannend. Echt het gevoel van vroeger in het voortgezet onderwijs dat je voor het eerst naar een nieuwe school ging. Ik heb best wel wat clubs gehad, maar uiteindelijk heb je elke keer hetzelfde gevoel van spanning. Kriebels voor een mooie nieuwe uitdaging. Dat gevoel overheerst op dit moment bij mij."

Geen vooroordeel

Bij FC Twente staat hem een onbekende spelersgroep te wachten. "Ik heb nog met geen een speler echt gewerkt dus dat is ook nieuw", vertelt hij. "Dat is ook wel positief, dan heb je geen vooroordeel over de spelers en andersom ook niet naar mij. Dat is wel lekker. Maar Twente is een selectie met veel Nederlandse jongens dus door de ervaring die je hebt in het voetbal ben je elkaar weleens tegengekomen."

Hoewel hij de voetballers nog niet persoonlijk kent, heeft Van den Brom wel al nagedacht over zijn speelwijze. "Dat zit wel aardig in je hoofd. Tuurlijk heb ik ook gesprekken gehad met mensen binnen de club. Dus ik heb wel een idee. Maar aan de andere kant wil je het ook zelf ervaren. Vrijdag zal er een goed elftal staan,maar met wie dat gaan we de komende dagen zien."

Bewijzen

FC Twente speelt vrijdag voor het eerst onder Van den Brom een duel tegen Sparta. De eerste test voor de trainer, die een contract kreeg tot de zomer van 2026. "Dat was voor beide kanten geen probleem", zegt hij over de duur van de overeenkomst. "Ik ben blij dat ik de kans krijg. Nu moet ik me gaan bewijzen."

Na tegenvallende resultaten besloot technisch directeur Jan Streuer om Joseph Oosting al na vier Eredivisie-duels te ontslaan als trainer van de club.

