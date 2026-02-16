Ineens was alle paniek als sneeuw voor de zon verdwenen, twee dagen voor het weekend. Feyenoord had gewonnen van FC Utrecht en de club haalde 82-voudig Engels international Raheem Sterling naar Rotterdam. Met de overwinning op Go Ahead Eagles ziet alles er rooskleuriger uit dan het is. Dat geldt ook voor de komst van Sterling naar Feyenoord. Hij zal niet zomaar de Rotterdammers gaan redden.

Feyenoord-trainer Robin van Persie krijgt zijn groep niet meer aan de praat. Zelfs tegen een tiental van de nummer 14 van de Eredivisie had Feyenoord de grootste moeite een vuist te maken. Natuurlijk kent zijn ploeg de nodige tegenslagen met blessures, maar wat ze lieten zien tegen Go Ahead Eagles is Feyenoord-onwaardig.

Strijdbaarheid van Feyenoord

De club die in eigen huis gevreesd is wegens de heksenketel die ontstaat door de inzet op het veld, is lamgeslagen. Er is geen plan, geen geloof en de moedeloosheid straalt van de gezichten af. Dat de trainer strijdbaar blijft in zijn perspraatjes, dat is voor de bühne. Die strijdbaarheid komt namelijk niet terug op het veld en dat kan hij moeilijk in zijn eentje doen.

Raheem Sterling

Robin van Persie staat 90 minuten langs de kant, druk gebarend. Maar het bereikt de spelers niet, of hij raakt de spelers niet. Het één is nog erger dan het ander. De komst van Sterling bracht even de hoop terug in Rotterdam, maar als Feyenoord op deze wijze blijft voetballen, kunnen ze de tweede plek wel uit hun hoofd zetten. En om alle hoop nou in de handen te leggen van de 31-jarige Sterling, is ook ongeloofwaardig.

In Engeland lachen ze om de hype die in Nederland is ontstaan rondom Sterling. Daar is hij al een jaar of twee afgeschreven wegens zijn belabberde prestaties bij Chelsea en Arsenal. Tel daar de acht maanden bij op die hij niet heeft gevoetbald... Het mag duidelijk zijn: alleen Sterling gaat Feyenoord niet redden.

Toch trekt Feyenoord alles uit de kast voor de routinier uit Engeland. Ze gaan speciaal voor hem op trainingskamp naar België zodat hij met de groep kan trainen. Toch is zijn komst naar Rotterdam geen enkele garantie tot succes. Van Persie noemde het een van de grootste transfers ooit in Nederland, maar het kan net zo goed de grootste flop ooit worden in Nederland, gezien de druk die nu al op zijn schouders ligt.

Als bijvangst kan Van Persie op het trainingskamp ook wat doen aan het moreel binnen de groep, dat duidelijk niet lekker zit. Spits Casper Tengstedt was openlijk kritisch op de persconferentie na afloop en gaf aan niet te weten waar hij nou aan toe is bij Feyenoord. Als dat een gevoel is dat bij meer mensen in de groep leeft, biedt dat weinig hoop voor een soepel verloop van de laatste elf wedstrijden dit seizoen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.