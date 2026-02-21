Wim Kieft heeft in zijn column in De Telegraaf de gehele Eredivisie op de plek gezet. Hij laakt de kwaliteit van de algehele competitie en kijkt dan ook niet op van het schandalige verlies van AZ tegen FC Noah in de Conference League. "Het is kommer en kwel qua niveau en kwaliteit in de Eredivisie."

De voormalig topspits van Nederland keek met irritatie naar de verliespartij van AZ in de Conference League tegen de nummer 5 van Armenië. "Een wanprestatie maar daarover halen ze in Alkmaar de schouders op", scrijft Kieft.

Niveau van de Eredivisie

Daarna focust hij zich op het niveau van de Eredivisie, dat hij schrikbarend laag vindt. " Omdat het in de Eredivisie kommer en kwel is qua niveau en kwaliteit kan NEC zich na bijna driekwart van het seizoen nog rechtstreeks plaatsen voor de Champions League. Knap van NEC en tegelijk een schande voor het nationaal en internationaal falende Ajax en Feyenoord."

Hij vindt dan ook dat bondscoach Ronald Koeman niks te zoeken heeft in de Nederlandse competitie. Volgens Kieft doet PSV het nog een beetje beter dan de rest, maar ook in Europa kunnen zij geen vuist maken. "Hoe goed is PSV dan? Pik je de Nederlanders eruit, dan zie je dat Jerdy Schouten bij Oranje bankzitter is en Joey Veerman en Guus Til niet eens worden geselecteerd", somt hij op.

Zorgen voor Koeman in Nederland

Bij Ajax en Feyenoord weet Kieft alleen Wout Weghorst en Luciano Valente te noemen als positieve opstekers. Al waarschuwt hij Valente: " De eerste seizoenshelft drukte Valente positief zijn stempel op het spel van Feyenoord, maar inmiddels deelt hij in de misère."

Volgens Kieft heeft het slechte niveau van de competitie ook te maken met het gebrek aan talenten uit de jeugd. "Drie grote talenten, Mika Godts, Rayane Bounia en Jorthy Mokio, hebben de Belgische nationaliteit. Baas heeft potentie en Sean Steur kan goed voetballen. Toch zijn die twee lang niet rijp genoeg om in aanmerking te komen voor Oranje. Steur komt sowieso fysiek tekort en hij is nog lang geen dragende speler bij Ajax."

Andere competities

Het baart Kieft zorgen, want hij ziet andere competities de Eredivisie voorbij streven. " Qua clubvoetbal is Portugal ons voorbijgestreefd en België zal spoedig volgen met Union St. Gilloise en Club Brugge als vaandeldragers. PSV kan dat niveau misschien nog aan, maar Ajax en Feyenoord leggen het af tegen de Belgen. Hun competitie is sterker dan de Eredivisie:, besluit hij.

