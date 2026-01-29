PSV en Ajax liggen uit de Champions League, maar verlaten het miljardenbal niet met lege handen. Na een teleurstellende laatste speelronde in de competitiefase zijn beide teams uitgespeeld in Europa. Deelname aan de Champions League leverde ze door de enorme prijzenpot wel elek tientallen miljoenen euro's op. Check in dit artikel hoeveel elke club precies heeft verdiend.

Alleen al de deelname aan het toernooi leverde de clubs een startpremie van ongeveer 36 miljoen euro op dankzij de startpremie en de zogeheten Value Pillar. Dat bedrag lag voor Ajax overigens net niet hoger dan PSV door onder meer prestaties uit het verleden.

Daarnaast genereerden de thuisduels zo'n 9 miljoen euro aan kaartverkoop. Ook sportief gezien heeft PSV haar steentje bijgedragen aan de financiële successen. De gelijke spelen tegen Bayer Leverkusen en Olympiakos en de knappe zeges op Liverpool en Napoli brachten nog eens 5,6 miljoen euro in het laatje. Hiermee heeft de club een basis van ruim 50 miljoen euro opgebouwd.

Aandelen Champions League

Naast de inkomsten uit deelname en prestaties in de groepsfase, biedt het Champions League-format nog meer financiële mogelijkheden. Na de acht groepswedstrijden wordt voor elke club de positie op de ranglijst bepaald, op basis waarvan zogenaamde 'aandelen' worden toegekend. De nummer 1 ontvangt 36 aandelen, met een waarde van 275.000 euro per aandeel, wat neerkomt op 9,9 miljoen euro. De nummer laatst ontvangt slechts één aandeel ter waarde van 275.000 euro.

PSV en Ajax eindigden respectivelijk als 28ste en 32ste. Daardoor liggen ze uit de Champions League. Het bedrag dat ze op basis van die ranking kregen was 2,48 miljoen (PSV) en 1,38 miljoen (Ajax)

Gemiste kansen PSV en Ajax

De verdiensten stopten daar niet: de top-16 van de ranglijst krijgt extra bonussen. De top-8 ontvangt een bonus van 2 miljoen euro, terwijl de nummers 9 tot en met 16 één miljoen euro extra krijgen. Bovendien levert kwalificatie voor de tussenronde nog eens 1 miljoen euro op. Clubs die zich vervolgens plaatsen voor de achtste finales ontvangen 11 miljoen euro. Die bedragen lopen PSV en Ajax dus mis.

Grote geld is te verdienen in de knock-outfase

De bedragen worden in de knock-outfase nóg mooier. Clubs die de achtste finales overleven, verdienen 12,5 miljoen euro voor een plek in de kwartfinales. Het bereiken en winnen van de halve finales levert respectievelijk 15 miljoen en 18,5 miljoen euro op. De uiteindelijke winnaar van de Champions League ontvangt nog eens 6,5 miljoen euro, plus 4 miljoen euro voor deelname aan de UEFA Super Cup. Winst in die wedstrijd levert nog een extra miljoen euro op. Ook daar kunnen de Nederlandse clubs dus naar fluiten.

Prestatie Bedrag Behalen play-off knock-outfase €1.000.000 Behalen ronde van 16 €11.000.000 Behalen kwartfinale €12.500.000 Behalen halve finale €15.000.000 Behalen finale €18.500.000 Winnen finale €6.500.000*

Stunt nodig tegen Bayern

Door de stunts van PSV tegen Liverpool en Napoli stegen de Champions League-verdiensten van de Eindhovenaren. Door de resultaten, inclusief gelijke spelen bij Bayer Leverkusen en Olympiakos, kreeg PSV 5,6 miljoen. Ajax moest het dankzij slechts twee overwinningen doen met 4,2 miljoen.

Hoeveel hebben Ajax en PSV verdiend?

Tel je de startpremie, de vallue illar, de resultaatbonussen, het geld van de eindstand en een schatting van de recettes/kaartverkoop bij elkaar op, dan kom je op een flink bedrag voor beide teams. Volgens schattingen hebben zowel Ajax als PSV bijna 53 miljoen euro verdiend. PSV haalde wat meer geld binnen met de bonussen door resultaten en de eindstand, terwijl voor Ajax de Value Pillar meer opleverde en ook de recettes naar verwachting wat hoger waren.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.