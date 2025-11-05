Ron Jans heeft zich van zijn beste kant laten zien tijdens de persconferentie voor het Europa League-duel van 'zijn' FC Utrecht tegen FC Porto donderdag. De markante coach treft collega Francesco Farioli, die hij vorig jaar nog in de Eredivisie trof als trainer van Ajax. Nu de man van Porto terugkeert in Nederland, wil Jans hem een cadeautje geven.

Jans, de 67-jarige succescoach van FC Utrecht, begroette de Portugese journalisten met een warme glimlach. Hij waarschuwt direct dat zijn kennis van zijn Portugees niet verder reikt dan een vriendelijk 'bom dia'. FC Utrecht heeft nog geen punten gepakt in de groepsfase van de Europa League. Toch hoopt de ploeg daar verandering in te brengen tegen het FC Porto van Farioli. Het wordt een pikante herhaling van het trainersduel van vorig seizoen, toen Jans met 4-0 won van het Ajax van de Italiaan, en in Amsterdam met 2-2 gelijkspeelde.

Cadeautje voor Farioli

“Vorig jaar, toen Farioli nog bij Ajax zat, hebben we goede gesprekken gehad. Hij liet zien dat hij kan verliezen, een zeer interessante persoonlijkheid. Wat hij bij Ajax deed en nu bij FC Porto laat zien, bewijst dat hij een verbinder en inspirator is,” aldus de ervaren Nederlandse oefenmeester. Om deze bijzondere ontmoeting te vieren, werd Ron Jans gevraagd of hij Farioli een cadeau zou geven. Het antwoord kwam vol humor: “Ik zocht een filosofieboek, maar kon niets vinden, alles was in het Nederlands. Misschien vind ik later nog iets.”

Fles wijn of een goed boek

De Utrecht-trainer twijfelt er niet aan: Farioli heeft de 'Draken' nieuw leven ingeblazen. “Farioli bracht Ajax weer tot leven en doet dat nu ook bij FC Porto. Het wordt een spectaculaire wedstrijd. De favoriet wint niet altijd. We moeten ons uiterste best doen en ik geloof dat we dat zullen doen. Misschien geef ik hem een fles wijn. Maar liever een goed boek. Vertel het nog aan niemand", voegde hij eraan toe, om de verrassing niet te bederven.

Wedstrijd tegen Ajax

Gevraagd naar zijn opstelling tegen FC Porto, gaf hij toe dat de aanstaande competitiewedstrijd tegen Ajax zijn beslissing zal beïnvloeden: "Natuurlijk houd ik rekening met de wedstrijd van aanstaande zondag, waarin we ook op ons best moeten zijn. Maar deze wedstrijd tegen FC Porto is echt fantastisch, en we nemen het serieus. Ze krijgen bijna geen doelpunten tegen. Toen we de analyse gingen doen, vroeg ik om tegendoelpunten van FC Porto te vinden. Maar ze vonden er geen! Alleen penalty's, corners en een eigen doelpunt."