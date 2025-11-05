Er zijn drastische maatregelen genomen rondom het Europa League-duel tussen FC Utrecht en FC Porto donderdagavond. De politie heeft namelijk aanwijzingen dat de harde kern van de Nederlandse club uit is op geweld.

Een deel van de binnenstad van Utrecht en de omgeving van het stadion zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De maatregel geldt vanaf woensdag 18.00 uur tot donderdag einde van de avond.

De gemeente heeft aanwijzingen dat supporters mogelijk uit zijn op geweld. Daarom mag de politie vanaf woensdagavond preventief fouilleren in het centrum van Utrecht en rond stadion Galgenwaard. Er wordt vermoedt dat FC Utrecht-fans donderdag "in groten getale" aanwezig zullen zijn en mogelijk de confrontatie aan willen gaan met Porto-supporters, aldus burgemeester Sharon Dijksma in een brief.

'Zeer zwaar vuurwerk'

De politie heeft informatie waaruit zou blijken "dat de harde kern zeer zwaar vuurwerk tegen de politie gaat gebruiken". Dijksma zegt verder dat bij eerdere wedstrijden tegen Europese clubs "extreem geweld over en weer is gebruikt" tussen supportersgroepen en tegen de politie.

FC Utrecht maakte aan het begin van het seizoen indruk in de voorrondes van de Europa League, maar speelt in het hoofdtoernooi nog weinig klaar. De ploeg van Ron Jans heeft nog geen punten in de competitiefase van het toernooi. Ze nemen het in de volgende speelronden nog op tegen Real Betis, Nottingham Forest, Genk en Celtic.

Francesco Farioli

Bij Porto keert trainer Francesco Farioli in het Europese onderonsje terug naar Nederland, nadat hij vorig jaar coach was van Ajax. Jans kijkt uit naar de ontmoeting. “Farioli bracht Ajax weer tot leven en doet dat nu ook bij FC Porto. Het wordt een spectaculaire wedstrijd", zei hij op de persconferentie voorafgaand aan het duel.

"De favoriet wint niet altijd. We moeten ons uiterste best doen en ik geloof dat we dat zullen doen”, voegde hij eraan toe,

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.