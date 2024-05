FC Utrecht vraagt hoofdprijs voor begeerde middenvelder: 'Niet minder dan zeven miljoen euro'

FC Utrecht gaat komende zomer de hoofdprijs vragen voor Ryan Flamingo. De Domstedelingen namen de middenvelder enkele weken geleden definitief over van Sassuolo, maar er is voor komende zomer al genoeg belangstelling.

"We willen aan het team bouwen, maar we weten ook dat het voor FC Utrecht heel belangrijk is om transfers te maken. Dat hoort erbij", vertelt technisch directeur Jordy Zuidam in Goedemorgen Eredivisie. "Wij hebben zijn optie gelicht en we zijn heel blij dat hij langdurig onder contract staat bij ons. Hij is natuurlijk een jongen die in de belangstelling staat", vertelt de directeur over de defensieve middenvelder. PSV werd al meermaals genoemd als geïnteresseerde club in Flamingo.

'Geen druk'

Volgens Zuidam is er in ieder geval geen haast en weegt Utrecht de opties rond Flamingo goed af. "Het is niet zo dat we nu de druk hebben om meteen te verkopen. Dat is een mooi uitgangspunt. Dat is een goede basis om hem in eerste instantie heel graag te behouden, maar het kan zijn dat er een bod op tafel komt die we niet kunnen weigeren." De 21-jarige Flamingo speelde dit seizoen 31 Eredivisie-duels, waarin hij twee keer scoorde en één assist gaf.

PSV

De naam van Flamingo werd in de media al meerdere malen gelinkt aan PSV. De Eindhovenaren zouden gecharmeerd zijn van de Nederlander vanwege zijn multifunctionele inzetbaarheid op het veld. Zuidam wil echter de naam van PSV niet noemen. "Daar gaan wij nooit op in, maar er is genoeg belangstelling. Niet alleen van PSV. "Iedereen weet dat zij belangstelling hebben, maar we zijn nu niet concreet in onderhandeling met een club."