Jordy Zuidam deelt bizar verhaal: 'FC Eindhoven kwam 100 euro te kort voor Sofyan Amrabat'

Jordy Zuidam heeft in Goedemorgen Eredivisie van ESPN een bijzonder verhaal gedeeld over Sofyan Amrabat. Volgens de technisch directeur van FC Utrecht kwam FC Eindhoven 100 euro te kort om de middenvelder van Manchester United te huren.

Zuidam zat samen met Quilindschy Hartman aan tafel bij het ochtendprogramma, waar de Feyenoorder vertelde dat hij twee jaar geleden bijna speler van Excelsior was. "Ik zat al op het kantoor bij Marinus Dijkhuizen toen Arne Slot ineens belde, Hij zei dat ik eigenlijk te goed was om verhuurd te worden. Het was toen best ongemakkelijk, maar ik heb Excelsior toen afgewezen om bij Feyenoord aan de slag te gaan." Hartman vertelde ook dat hij bij de selectie van Oranje op het EK had gezeten, maar door zijn blessure gaat hij toch niet mee.

Amrabat

Zuidam reageert op het verhaal van Hartman over zijn afgewezen huurperiode bij Excelsior. "In de voetballerij kan het heel raar lopen inderdaad. Ook wij hebben wel eens dat soort spelers gehad, ik kan me nog herinneren met Amrabat. Dat was op het laatste moment dat hij wellicht op huurbasis naar FC Eindhoven zou gaan. Ik geloof dat dat toen op honderd euro niet doorging. Hij startte toch de voorbereiding bij ons en dat was het seizoen van zijn doorbraak. Dat zijn soms zulke dunne lijntjes, waardoor het links of rechts kan gaan. Op een gegeven moment maakte hij natuurlijk dusdanig indruk."

Manchester United

Amrabat speelt op dit moment voor Manchester United. De middenvelder wordt gehuurd van Fiorentina met een optie tot koop, maar in de Engelse media gaat al rond dat United die optie niet gaat lichten. Amrabat zal daardoor terugkeren naar zijn Italiaanse werkgever. Voor zijn overstap naar Florence speelde de in Huizen geboren Marokkaan voor Hellas Verona, Club Brugge, Feyenoord en FC Utrecht. Amrabat is de broer van Nordin Amrabat, de speler van AEK Athene die ook speelde voor Malaga, Galatasaray en PSV.