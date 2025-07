Oranje-internationals Matthijs de Ligt, Teun Koopmeiners en Marten de Roon genieten nog volop van hun vakantie. Het drietal is naar Ibiza afgereisd waar ze op de foto gingen met de beroemde Nederlandse DJ Oliver Heldens bij de prestigieuze openluchtclub Ushuaïa, waar ook een beroemde toptennisser aanwezig was.

Terwijl het EK voor de Oranje-leeuwinnen nog moet beginnen en het WK voor clubs nog in volle gang is, zijn de eerste voetbalclubs alweer begonnen met trainen na de zomerstop. Maar Oranje-internationals De Ligt, De Roon en Koopmeiners genieten duidelijk nog even van hun vrije dagen op Ibiza. Het Oranje-drietal dook op in een foto van Oliver Heldens op Instagram.

Oranje Leeuwin Jackie Groenen denkt na over kinderwens en voetbalcarrière: 'Dat geeft wel wat rust' Topvoetbalster Jackie Groenen heeft zich openhartig uitgesproken over haar grote liefde Bram en hun kinderwens. Dankzij Paris Saint-Germain-teamgenoot Lieke Martens ziet ze mogelijkheden om het moederschap te combineren met topsport.

Ushuaïa

De Nederlandse DJ, die ook wel bekend is onder de artiestennaam HI-LO en voornamelijk housemuziek produceert en draait is wereldberoemd. Hij draait dan ook regelmatig op het prestigieuze Ushuaïa in Ibiza, dat wereldwijd bekend staat als een luxe topclub voor liefhebbers van elektronische muziek.

i Feestende Oranje-internationals op Ibiza © Instagram: @oliverheldens

Ontmoeting met toptennisser

Niet alleen de Oranje-internationals kwamen de muziek van de Nederlander bewonderen. In zijn volgende story op Instagram deelt de DJ namelijk beelden van een ontmoeting met toptennisser Daniil Medvedev. De Rus werd afgelopen week nog uitgeschakeld op Wimbledon in de eerste ronde. Hij verloor in vier sets van de Fransman Benjamin Bonzi.

Zijn uitschakeling was enigszins een verrassing, aangezien hij het vorig jaar nog tot de halve finale schopte van het toernooi. Daar ging hij toen onderuit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, één van de favorieten om het toernooi te winnen. "Het was leuk om tennis-master Medvedev te ontmoeten," schrijft de Nederlandse DJ trots bij de beelden waarop hij samen met de toptennisser te zien is.

i © Instagram: @oliverheldens

Oranje-leeuwinnen

Terwijl de Oranje-leeuwen nog even feesten op Ibiza, maken de leeuwinnen zich klaar voor hun eerste wedstrijd op het eindtoernooi. De dames staan zaterdag tegenover Wales. Op 9 juli wacht hen een volgende wedstrijd tegen Engeland, waarna ze een paar dagen rust hebben en 13 juli weer in actie komen tegen Frankrijk.