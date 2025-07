Topvoetbalster Jackie Groenen heeft zich openhartig uitgesproken over haar grote liefde Bram en hun kinderwens. Dankzij Paris Saint-Germain-teamgenoot Lieke Martens ziet ze mogelijkheden om het moederschap te combineren met topsport.

De 30-jarige Groenen is al vijf jaar samen met haar verloofde Bram. "Het zat eigenlijk gewoon gelijk goed tussen ons", vertelt ze over haar relatie aan De Telegraaf. Het stel woont samen in Parijs en zal binnenkort gaan trouwen in Zuid-Frankrijk. "Wij zien onze families maar weinig en dat wordt echt een weekend waarin iedereen uit ons leven, voor de eerste keer ooit, samenkomt op één plek."

Ze kijkt enorm uit naar de bijzondere dag en is al bezig met de voorbereidingen. Daar hoort natuurlijk ook het uitzoeken van een trouwjurk bij. "Er is iemand die mijn jurk gaat ontwerpen. Ik kan er nog niet zoveel over zeggen, maar ik vind het heel leuk om het proces mee te maken en interessant om te zien hoe zoiets gaat. Het is gewoon ook een fijne afleiding van alle drukte rondom het voetbal."

De middenvelder sprak zich eerder ook al eens uit over haar kinderwens. Daar denkt ze nog steeds over na. "Maar ik wil de komende vijf jaar ook echt nog heel graag voetballen en heb ook het gevoel dat ik daar nog meer uit kan halen", zegt ze. "Maar het klopt dat ik ook heel graag kindjes wil, op dit moment zit ik alleen nog te veel in mijn bubbel, ik heb er op dit moment nog geen ruimte voor in mijn hoofd."

Ze ziet wel het voorbeeld dat haar teamgenoot Martens geeft. Zij werd begin dit jaar moeder van zoon Lowen. "Superleuk, want ik weet dat het haar grote droom was", zegt Groenen daarover. "Het is ook indrukwekkend om te zien hoe hard ze werkt om weer terug te komen op niveau."

Martens traint weer mee bij PSG na de zwangerschap. "Dat zij deze stap al heeft genomen, heeft voor mij en andere voetbalsters wel op een bepaalde manier de weg vrijgemaakt. Als ik er ooit voor zou kiezen, betekent het niet automatisch dat mijn carrière voorbij is en dat geeft wel wat rust."

EK Oranje Leeuwinnen

Eerst staat in ieder geval het EK voor de deur. Nederland speelt zaterdag de eerste wedstrijd in de poulefase tegen Wales. Daarna volgen duels tegen Engeland en Frankrijk in de groep.

Sportnieuws.nl in Oranje

In de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl in Oranje, die tijdens het EK dagelijks vanaf 06.00 uur online staat, nemen Oranje Leeuwinnen-watcher Aron Kattenpoel Oude Heerink en camerajournalist Leah Smith de hectische situatie rond Andries Jonker onder de loep. Ze geven hun uitgesproken mening over de pittige persconferentie en kijken vooruit naar het eerste EK-duel tegen Wales. Bekijk de videopodcast of luister via je favoriete podcastplatform.