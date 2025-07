Voormalig PSV'er en Belgische international Dries Mertens kondigde afgelopen juni zijn pensioen aan. Hij sloot zijn voetbalcarrière af met een kampioenschap in de Turkse Süper Lig bij Galatasaray. Inmiddels geniet hij met volle teugen van zijn pensioen, zo valt te zien op feestende foto's die zijn beroemde, zwangere vrouw Kat Kerkhofs op Instagram deelt.

Mertens werd in Nederland vooral bekend door zijn periode bij PSV, waar hij onder meer samenspeelde met Memphis Depay. Als voorganger van Noa Lang, verruilde hij de Eindhovenaren in 2013 voor Napoli, waar hij uiteindelijk negen seizoenen speelde. Ook als international was Mertens absoluut niet onverdienstelijk. In het shirt van de Red Devils speelde hij meer dan honderd interlands, waaronder de WK's van 2014, 2018 en 2022 en de EK's van 2016 en 2022.

In verwachting

In 2022 verruilde de PSV-legende Italië in voor Turkije, waar hij voor het eerst in zijn leven een landstitel behaalde. In totaal speelde hij drie seizoenen en drie landstitels in het shirt van Galatasaray, toen hij besloot dat het mooi geweest was.

Mertens kondigde zijn afscheid aan en scoorde tijdens zijn laatste wedstrijd voor de Turkse club. Nadat de landstitel behaald was, deelde Mertens nog een aankondiging: Kerkhofs en hij zijn in verwachting van een dochter. In 2022 verwelkomde het stel zoontje Ciro.

Concert

Hoewel Kerhofs hoogzwanger is, weerhield dat het stel er niet van om afgelopen weekend de bloemetjes buiten te zetten. De twee genoten met wat gezelschap van een concert van Oasis. "Het beste concert ooit... ik herstel hier nooit meer van", schrijft Kerhofs bij de foto's waarop duidelijk zichtbaar is dat de baby niet lang meer op zich zal laten wachten.

Kerhofs is niet alleen bekend als voetbalvrouw, maar staat in België ook te boek als televisiepersoonlijkheid. Ze presenteerde programma’s als Control Pedro en Kat zonder Grenzen. Op Instagram heeft ze dan ook liefst 756.000 volgers, die dus allemaal hebben kunnen meegenieten van beelden van het feestende stel tijdens het concert van Oasis.