PSV-legende kondigt na kampioenschap groot nieuws aan met zijn geliefde: 'Een babymeisje gemaakt'

In Eindhoven was het feest vanwege het kampioenschap van PSV, maar elders in Europa was er nog een Brabants tintje bij een andere landstitel. De inmiddels 38-jarige Dries Mertens pakte weer eens een prijs en maakte van de gelegenheid gebruik om prachtig nieuws bekend te maken.

De Belgische aanvaller, die via AGOVV, FC Utrecht en PSV de wereldtop haalde, greep het kampioenschap met het Turkse Galatasaray. Daar liep hij op het veld samen rond met zijn vrouw Kat Kerkhofs (36) en hun kindje Ciro (3). Maandag werd duidelijk dat er versterking op komst is.

Felicitaties van Mikky Kiemeney

Kerkhofs is namelijk opnieuw zwanger. Op Instagram schrijft ze dat ze een 'Turks kampoenschap met een babymeisje heeft gemaakt in Turkije'. Op het sociale medium delen de gelukkige ouders foto's van een op dat moment leeg stadion van Galatasaray. De fans kunnen dat waarderen, want zij reageren massaal. Ook de eveneens zwanger Mikky Kiemeney laat van zich horen. De vrouw van Frenkie de Jong feliciteert het stel en krijgt deze vanwege haar zwangerschap ook terug van Kerkhofs.

Overigens was Mertens opvallend emotioneel tijdens het behalen van het kampioenschap. Hij is inmiddels 38 jaar oud en zit dus in zijn nadagen van zijn voetballoopbaan. Met de kleine Ciro in zijn handen wist hij zijn tranen niet te bedwingen.

Toekomst Dries Mertens

Mogelijk is het een van de laatste momenten van Mertens op een voetbalveld. Zijn contract in Turkije loopt af en lijkt niet te worden verlengd. Het is natuurlijk de vraag of er nog een jaar in het lijf van de Belgische buitenspeler zit. Belgische media speculeren in ieder geval volop over een mogelijk einde van zijn succesvolle loopbaan. Galatasaray schrijft op de sociale kanalen dat 'Dries, Kat en Ciro eeuwig een deel van onze bijzondere familie zijn.'

Legende in Napoli

Mertens won de afgelopen drie jaar telkens de landstitel met de Turkse topclub en wordt daardoor natuurlijk op handen gedragen bij de fans. Dat was bij Napoli, waar hij van 2013 tot en met 2022 speelde, nog meer het geval. Hij schoot zichzelf daar door jarenlange topprestaties de recordboeken in en overtrof zelfs Diego Armando Maradona. Ook speelde hij liefst 109 interlands voor België.