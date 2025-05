Neemt hij afscheid van het voetbal? Oud-PSV'er barst na landstitel in tranen uit

Aanvaller Dries Mertens heeft afgelopen weekend dubbel feest gevierd. De 38-jarige Belg werd kampioen van Turkije met Galatasaray én zag zijn ex-ploeg PSV de titel pakken. Hij was tot tranen toe geroerd, wat leidde tot speculaties.

Na de beker kroonde Mertens zich voor de derde keer kampioen van de Süper Lig. In een vol Galatasaray-stadion werd de 109-voudig international toegezongen. Met zoontje Ciro op zijn arm was hij zeer emotioneel.

Kampioenschap

Met nog drie wedstrijden te gaan was het kampioenschap voor Galatasaray eigenlijk al binnen. Het definitieve moment kwam in de 34ste speelronde. De Turkse topclub maakte tegen Kayserispor de favorietenstatus waar en won met 3-0.

Sterspits Victor Osimhen opende de score voor 'Gala' vanuit een hoekschop. Drie minuten later vond Baris Alper Yilmaz de netten en bleek de wedstrijd beslist. Toen de club in de 89ste minuut ook nog een penalty kreeg, mocht doelman en clubicoon Fernando Muslera de strafschop binnenschuiven voor de 3-0. Het is de tweede keer dat de Uruguayaanse doelman een doelpunt maakt voor de Turkse club.

Tranen

Mertens viel in de 81ste minuut in en was tot tranen toe geroerd na het fluitsignaal. Samen met zijn zoontje keek hij naar het kampioensvuurwerk. De oud-speler van onder meer Napoli, PSV en FC Utrecht heeft een aflopend contract en Galatasaray lijkt alvast afscheid van hem te nemen op sociale media.

'Dries, Kat en Ciro ... Ze droegen niet alleen ons truitje, maar we sloten hen in ons hart. Ze werden onderdeel van Galatasaray. Ze zijn voor eeuwig een deel van onze bijzondere familie.'

Tekst gaat verder onder de video.

Pensioen

Het contract van Mertens bij Galatasaray loopt op 30 juni af. Het is onbekend of de Belg zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt of dat hij toch nog een avontuur aangaat op zijn oude dag. Mertens speelde in een ver verleden in de jeugd van Anderlecht en KAA Gent.

Mertens speelde 134 wedstrijden voor Galatasaray en maakte 24 doelpunten. Hij speelt sinds 2022 voor de Turkse topclub. Tussen 2011 en 2013 stond hij onder contract bij PSV.