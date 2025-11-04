Ajax kwam begin dit jaar in actie tegen Galatasaray en toen was er volgens de Gemeente Amsterdam sprake van ongeregeldheden. Ajax komt woensdag weer in actie tegen de Turkse topclub en daarom heeft burgemeester Femke Halsema preventieve maatregelen genomen.

Er zijn meerdere delen van Amsterdam, waaronder de omgeving rond de Johan Cruijff Arena, aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente schrijft: 'In de aangewezen gebieden kan iedereen preventief gefouilleerd worden. Ook is het dragen van gezichtsbedekkende kleding hier niet toegestaan. Dit heeft de burgemeester van Amsterdam besloten in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie.'

Het geldt van woensdag 12 uur 's middags tot middernacht. Daarbij let de Amsterdamse driehoek op openbare ordeverstoringen en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk. Politie, gemeente en het OM hebben dit besloten, 'gelet op recente eerdere ervaringen rondom Europese wedstrijden en specifiek de vorige ontmoeting tussen deze twee clubs'.

Rellen na duel met Maccabi Tel Aviv

Ajax won het vorige duel van Galatasaray, destijds in de Europa League, met 2-1. Twee maanden eerder, in november 2024, won Ajax met 5-0 van de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. Daar braken enorme rellen uit, waarbij fans van Maccabi werden belaagd in de binnenstad.

Ajax neemt het woensdag om 21.00 uur op tegen Galatasaray in de Johan Cruijff Arena. De bezoekers missen twee belangrijke spelers. Yunus Akgün en Ilkay Gündogan zijn er niet bij in de Champions League-wedstrijd. Beide spelers zijn niet fit en daardoor niet opgenomen in de selectie van de kampioen van Turkije.

Matig begin in Champions League

Ajax staat na drie speelronden op de 36e en laatste plaats van het hoofdtoernooi van de Champions League met nul punten en een negatief doelsaldo van tien treffers. Galatasaray heeft zes punten door overwinningen op Liverpool (1-0) en FK Bodø/Glimt (3-1).

