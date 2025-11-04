John Heitinga zat er relaxed bij als trainer van Ajax, ondanks alle commotie rondom de club. Een dag voor de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray was er op de persconferentie ook 'gewoon' ruimte voor grapjes. "Alle spelers spelen morgen met oordopjes in", grapte hij op de vraag van de Turkse pers.

John Heitinga gaat met Ajax op voor de vierde Champions League-wedstrijd van het seizoen. De Amsterdammers staan nog op 0 punten in de competitiefase en overtuigen allerminst. Volgens Heitinga is Galatasaray een topploeg, maar wel één waar punten tegen gehaald moeten worden als je die nog wil halen.

Thuisvoordeel

Hij spreekt van een groot thuisvoordeel: "We weten als we punten willen pakken dat dit een wedstrijd is, zeker thuis, die je moet winnen om van de 0 af te komen", zei hij. "We willen ons op het hoogste podium laten zien, ook richting de fans. De jongens hebben er hard voor gestreden om Champions League te halen, dus ze verdienen het te spelen. Voor ons belangrijk om zolang mogelijk in de wedstrijd te blijven", analyseert de trainer van Ajax.

Vanuit de Turkse pers kwam de vraag over de fans van Galatasaray, die in groten getale naar Amsterdam komen. Ze staan berucht om het helse kabaal dat zij kunnen maken. Heitinga reageerde gevat: "Alle spelers doen morgen oordopjes in. Als ik terugkijk naar mijn tijd als speler en we in Turkije speelden: altijd gekkenhuis op de tribune. Er zijn in Nederland vast veel mensen die Gala supporten. Maar wij spelen thuis dus het zal een avond zijn met veel atmosfeer en fans, ik denk wel dat onze fans de bovenliggende partij zullen zijn."

Wapen van Galatasaray

Ajax speelt aanstaande woensdagavond om 21.00 uur tegen Galatasaray. Een ploeg met Victor Osimhen in de spits, een sterke en bovendien snelle speler die nog weleens voor problemen kan zorgen. "Een lekkere spits is dat", lachte de trainer met gevoel voor understatement. "Ik wil vooral van ons spel uitgaan. Voor de rest zal je daar de samenwerkingen, onderlinge afstanden en communicatie moeten hebben om hem onschadelijk te maken."

