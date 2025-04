Fenerbahçe verdedigt José Mourinho en bekritiseert Galatasaray-trainer na bizarre actie: 'Alsof hij was neergeschoten'

Fenerbahçe-trainer José Mourinho heeft zich woensdagavond misdragen in het Turkse bekerduel met Galatasaray (1-2). De Portugees kneep in de neus van de coach van de tegenstande, Okan Buruk. Maar juist die krijgt nu kritiek.

Fenerbahçe heeft donderdag een verklaring uitgebracht waarin het José Mourinho verdedigt en kritiek uit op Okan Buruk, de trainer van Galatasaray. Na het laatste fluitsignaal van de kwartfinale van de Turkse beker drukte op de neus van Buruk, wat hem een zware straf kan opleveren.

“Buruk provoceerde Mourinho en had de brutaliteit om respectloze handgebaren te maken", klinkt het statement van Fener. "Nadat onze trainer even zijn neus had aangeraakt, gooide de man in kwestie zich theatraal op de grond.”

'Neergeschoten'

Dat was ook te zien op de beelden. Na de aanraking rolde de Galatasaray-coach over de grond. "De respectloze woorden en acties van deze man, die zich op de grond gooide alsof hij was neergeschoten als voortzetting van zijn geplande en buitensporige provocaties, zijn vastgelegd op camera.”

Straf

Fenerbahçe wil dan ook dat Buruk daarvoor gaat boeten. “Het is overduidelijk dat de beelden van deze man die zich op de grond gooit, hem zullen blijven achtervolgen in zijn trainerscarrière, aangezien deze houding kenmerkend is voor hem”, aldus de club.

Mourinho moet zelf ook vrezen voor een straf. Als het vergrijp van de trainer wordt ingeschat als 'een aanval', dan kan hij liefst tien duels worden geschorst. Mocht het vergrijp van Mourinho worden ingeschat als 'onsportief gedrag', dan zal de schorsing beperkt blijven tot maximaal drie wedstrijden.