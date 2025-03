Feyenoord-fans afgeleid door bijzondere actie op de tribunes tijdens spannende slotfase in cruciaal duel

Feyenoord maakte zondag geen geweldige indruk tegen Go Ahead Eagles, maar de ploeg van Robin van Persie won toch met 3-2. De fans uit Rotterdam moesten tot het laatste moment billenknijpen, maar een deel van hen had in de slotfase nauwelijks oog voor wat er op het veld gebeurde door iets dat er op de tribunes gaande was.

Feyenoord was via Paixao een kwartier voor tijd op 3-2 gekomen en moest alle zeilen bijzetten om de drie punten over de streep te trekken. De fans van de Rotterdammers waren echter met hele andere dingen bezig, want op de tribunes gebeurde er van alles. Een aantal supporters was namelijk in de weer met plastic bekertjes en niet op de manier waarop voetbalfans dat normaal doen.

Feyenoord mag weer dromen van Champions League-ticket na zwaarbevochten zege op Go Ahead Eagles Feyenoord mag wéér drie punten bijschrijven na de belangrijke kraker tegen Go Ahead Eagles. In De Kuip werd een zwaarbevochten 3-2 overwinning geboekt, waarmee plots plek twee in de Eredivisie weer binnen handbereik is. Daarmee zet de ploeg van Robin van Persie een belangrijke stap in de goede richting voor Champions League-voetbal.

In De Kuip waren een paar toeschouwers namelijk bezig om een zo hoog mogelijke toren te bouwen van de bekertjes en elke keer dat er weer eentje bij kwam, klonk er luid gejuich. Uiteindelijk werd de toren te groot en spatte die uit elkaar, maar daar werd de sfeer niet minder van.

Belangrijke zege

De fans hadden meer reden tot juichen, want ze zagen hun ploeg een belangrijke zege boeken in de strijd om een ticket voor de Champions League. Het duel tussen beide teams kwam moeizaam op gang, maar uiteindelijk werden de toeschouwers in Rotterdam toch nog vermaakt. Feyenoord gaf tot twee keer toe een voorsprong weg, maar deed dat na de 3-2 van Igor Paixao niet voor de derde keer.

Door de overwinning houdt Feyenoord de strijd om plek drie in eigen hand. Als de Rotterdammers midweeks de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen wint dan passeert het FC Utrecht. Feyenoord mag zelfs nog dromen van de tweede plaats, want het verschil met PSV is vijf verliespunten en beide teams treffen elkaar dit seizoen nog in Rotterdam. De Eindhovenaren verloren zondag met 2-0 van Ajax.

