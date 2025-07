Feyenoord heeft ook Jordan Bos gepresenteerd. De linksback van Westerlo tekent een langdurig contract tot medio 2029 in De Kuip en is zomeraanwinst nummer acht van de Rotterdammers.

Door het vertrek van Quilindschy Hartman was Feyenoord lange tijd op zoek naar een nieuwe linksback. In eerste instantie wilde directeur Dennis te Kloese de gehuurde Hugo Bueno definitief overnemen van Wolverhampton Wanderers. De Spanjaard bleek echter te duur en dus werden andere opties bekeken. Bjorn Meijer van Club Brugge kwam toen in beeld. Een akkoord met de Belgen werd bereid, maar Feyenoord kreeg twijfels door de medische keuring en zag uiteindelijk af van de deal.

Vervolgens kwam Feyenoord uit bij Westerlo. De Rotterdammers waren gecharmeerd van zowel Bos als Tuur Rommens, de twee linksbacks van de Belgen. De voorkeur lag bij eerstgenoemde en die deal is uiteindelijk rond gekomen. De Australische Bos was in het verleden al een groot Feyenoord-fan en dus komt voor hem een droom uit. De Rotterdammers maken om en nabij de vijf miljoen euro over naar Westerlo voor de nieuwe linksback.

Back in red & white.



Jordan Bos, Feyenoorder 🔴⚪⚫ pic.twitter.com/T66qtdVVrD — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 25, 2025

Vorig seizoen

Bos werd geboren in Australië, maar de verdediger heeft een Nederlandse vader. Mede daarom vertelde hij al dat hij vroeger in een Feyenoord-shirt rondliep. Bos was vorig seizoen bij Westerlo de vaste linksback, maar hij kampte veel met blessures. De linksback miste daarom een groot deel van de competitie. In totaal kwam Bos tot 46 duels voor de Belgen, waarin hij als verdediger 7 keer scoorde en 4 assists gaf. In Rotterdam moet hij samen met Gijs Smal gaan uitmaken wie de linkerkant gaat bestrijken.

'Heb dit shirt al talloze keren aangetrokken'

Bos geeft zelf bij zijn presentatie ook aan dat het niet de eerste keer is dat hij het Feyenoord-shirt zal dragen. "Ik heb als kind buiten de zomervakanties in Nederland niet veel van het land meegekregen, maar dat shirt heb ik al talloze dagen om m’n schouders gehad. Dus je kunt stellen dat ik toch wel deels ben grootgebracht met Feyenoord. Dat was altijd ver weg, letterlijk en figuurlijk. Dat ik hier nu sta en speler ben, is in dat opzicht natuurlijk ongelooflijk."

Voor Feyenoord is Bos aanwinst nummer zeven van deze zomer. Eerder werden Luciano Valente, Sem Steijn, Gaoussou Diarra, Carlos Borges, Casper Tengstedt en Tsuyoshi Watanabe.