Feyenoord was dringend op zoek naar nieuwe verdedigers en heeft inmiddels de eerste binnen. Tsuyoshi Watanabe is woensdag gepresenteerd bij de Rotterdamse club, op dezelfde avond dat het vertrek van David Hancko bekend werd gemaakt.

De 28-jarige Japanse centrale verdediger komt over van AA Gent. Watanabe ondertekende een contract voor vier jaar en kost acht miljoen euro. Eerder op woensdag verkocht Feyenoord Hancko aan Atlético Madrid. De Slowaakse verdediger is linksbenig en kon ook als linksback uit de voeten, Watanabe is een rechtspoot.

"Feyenoord is een prachtige club met veel historie, waar je altijd strijdt om de prijzen. En met Ayase Ueda tref ik in Rotterdam ook een landgenoot die ik ken van de nationale ploeg", reageert Watanabe op de website van Feyenoord op zijn transfer.

Recordzomer voor Feyenoord

KV Kortrijk nam Watanabe in 2022 over van FC Tokyo. Een jaar later vertrok hij naar AA Gent. Feyenoord versterkte zich eerder met Sem Steijn, Luciano Valente, Gaoussou Diarra en Gonçalo Borges. De Rotterdammers gaven deze zomer al 38,5 miljoen euro uit.

Daarmee verbreekt de club het record uit 2022/2023, toen Feyenoord 37,98 miljoen euro uitgaf. Destijds werden onder anderen David Hancko, Quinten Timber, Santiago Gimenez, Igor Paixao, Javairo Dilrosun en Ezequiel Bullaude naar De Kuip gehaald.

Nodige verkopen

Feyenoord verdiende met de verkoop van Antoni Milambo (twintig miljoen) en Quilindschy Hartman (negen miljoen) al een groot deel van dat bedrag terug. Hancko, die de medische keuring bij Atlético Madrid nog moet doorstaan, levert nog eens tussen de 32 en 35 miljoen euro op.

