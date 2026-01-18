De wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta kende een opmerkelijk moment. In De Kuip ging er In de dertiende minuut van de wedstrijd in het publiek een spandoek omhoog met duidelijke teksten gericht naar de clubleiding van de Rotterdammers

De Feyenoord fans hielden een spandoek omhoog waar de volgende teksten op stonden: "Met deze visie spelen wij straks in de KK divisie (KeukenKampioen). Feyenoord de grootste amateurclub van NL".

De fans zijn hoogstwaarschijnlijk ontevreden over de resultaten van de club. Feyenoord ligt uit de beker, maakt nog weinig kans in de Europa League en in de competitie lijkt de tweede plaats ook het hoogst haalbare. De ambitie van de supporters ligt schijnbaar hoger dan wat de club op dit moment kan waarmaken.

De Rotterdammers begonnen de tweede seizoenshelft ook tegenvallend met een gelijkspel tegen Heerenveen. De ploeg van Robin van Persie kampt het hele seizoen met veel blessures wat het behalen van goeie resultaten dusdanig moeilijker maakt.

