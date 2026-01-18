De Feyenoord-revelatie Luciano Valente heeft een geweldige eerste seizoenshelft beleefd. De middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord. Zijn spel was dusdanig goed dat hij zelfs debuteerde in Oranje. Toch waren er ook problemen en zorgen bij de Rotterdamse club. Daar heeft Valente nu een boekje over opengedaan.

Na een goede start in de competitie heeft Feyenoord te maken gehad met een lichte vormdip sinds het verlies tegen PSV. Valente denkt dat de vele blessures een belangrijke rol speelden in het verschil in niveau richting het einde van de eerste seizoenshelft.

"De vele blessures trokken een flinke wissel op de ploeg in de eerste seizoenshelft", stelt hij in gesprek met De Telegraaf. "Op den duur hadden we wel een kleine groep voor best veel wedstrijden. Ik wil dat niet als excuus gebruiken, maar het scheelt wel als de groep fitte spelers groter is, zodat de trainer wat kan rouleren."

"Soms moesten nu jongens door de afwezigheid van andere jongens toch weer doorgaan waardoor ze zelf ook weer met pijntjes kwamen te zitten. We zijn een team en dat moet je voor elkaar over hebben, vind ik. Maar dat maakte het af en toe wel lastig.” vertelde de Nederlander.

"Het ging allemaal ten koste van het niveau. Er is een fase geweest in ons spel waarin we gewoon echt duidelijk minder waren dan in het begin. Het ontbrak ons aan frisheid, aan logische dingen doen. Het is makkelijk voetballen als het allemaal lekker loopt, maar in een fase waarin het moeilijker gaat, moeten we ook blijven vechten voor elkaar en positief blijven", zo vervolgde Valente. De kans op de titel lijkt nagenoeg vervlogen. De achterstand op PSV is - met een duel minder gespeeld - 16 punten.

"Dat is wel een lastige fase waar we in zaten en nu eigenlijk nog steeds in zitten, maar we zijn wel weer hersteld qua mentale gezondheid, denk ik. Als je een moeilijke periode hebt gekend en je komt daar met zijn allen weer uit, dan geeft dat zoveel kracht. Daar kijk ik heel erg naar uit", voegde hij als laatste toe.

Nieuwe kansen

De Oranje international beleefde met Feyenoord een valse start van de nieuwe seizoenshelft, de ploeg speelde vorige week gelijk tegen Heerenveen. Zondagmiddag mogen de Rotterdammers het gaan proberen tegen stadsgenoot Sparta Rotterdam.

