Opnieuw is een oefenwedstrijd van Feyenoord stilgelegd. Dit keer in De Kuip. Dat besloot scheidsrechter Alex Bos met trainer Robin van Persie en Paul Simonis, de oefenmeester aan de andere kant bij VfL Wolfsburg. Uiteindelijk werd er niet meer verder gespeeld.

Fans van Feyenoord trokken zo'n tien minuten voor tijd de aandacht met een striemend fluitconcert. Dat was niet vanwege het spel, want een swingend Feyenoord stond op dat moment met 4-0 voor. Al gauw bleek dat er iets niet in orde was op de tribune met een fan. Dus besloten de teams naar binnen te gaan, om medici hun werk te laten doen. Uiteindelijk werd besloten niet meer verder te spelen.

Feyenoord schrijft na afloop van het duel op sociale media: 'De supporters is aanspreekbaar en gaat voor verdere medische behandeling naar het ziekenhuis. We sensen alle betrokkenen veel sterkte toe'.

Nieuwe namen laten zich zien

Feyenoord kwam voor rust op voorsprong via een goal van spits Ayase Ueda. Die kreeg de bal na goed storend werk van nieuwkomer Sem Steijn. De Japanse spits faalde niet oog-in-oog met de doelman van Wolfsburg en zette de 1-0 op het scorebord. Ueda's voorganger Santiago Giménez werd in de rust van het duel uitgezwaaid, hij maakte in de winterstop de overstap naar AC Milan.

Na de onderbreking was het opnieuw Ueda die scoorde, dit keer was zijn landgenoot - en eveneens nieuweling - Tsuyoshi Watanabe de aangever. Na een uur begon het grote wisselen en kwamen onder anderen Luciano Valente, Carlos Borges en Gaoussou Diarra. Die waren alledrie betrokken bij een doelpunt. De tandem Valente-Borges zorgde voor de schitterende 3-0, terwijl Diarra - zo bleek later - het laatste doelpunt maakte.

𝗟𝗨𝗖𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧𝗘: 𝟯-𝟬



First minutes in De Kuip, first goal!#feywol pic.twitter.com/bE6t58lx09 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 2, 2025

Horrorblessure Beleen

In juli werd er ook al een oefenwedstrijd van Feyenoord stilgelegd, toen door een ernstige blessure van Thomas Beelen. Tegen Gent brak hij zijn been. Daar werd wel besloten om verder te spelen.

