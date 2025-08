Santiago Giménez heeft officieel afscheid genomen van Feyenoord en Het Legioen in De Kuip. De Mexicaanse spits, begin dit jaar voor een recordbedrag van circa 32 miljoen euro vertrokken naar AC Milan, bedankte het publiek persoonlijk tijdens de rust van het oefenduel tegen VfL Wolfsburg. "Feyenoord till I die", sloot Giménez zijn speech af.

Giménez kwam in de zomer van 2022 over van Cruz Azul en groeide razendsnel uit tot één van de grootste publiekslievelingen van Feyenoord. Na zijn debuutseizoen kroonde hij zich direct tot landskampioen, waarbij 'Santi-ago, Santiago, Giménez' regelmatig galmde over de tribunes in Rotterdam. Daaruit bleek maar weer eens hoe populair de Mexicaanse goalgetter nog altijd is.

Waanzinnige statistieken

Niet alleen zijn populariteit, maar zeker ook zijn prestaties spreken tot de verbeelding: in zijn tweede seizoen maakte hij maar liefst 30 goals in dertig competitieduels. In totaal kwam de Mexicaan tot 65 doelpunten en 14 assists in 105 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Ook op het hoogste Europese podium, de Champions League, wist Giménez indruk te maken. De aanvaller pakte drie nationale prijzen en dwong daarmee een droomtransfer naar AC Milan af.

In Milaan liet Giménez zich meteen gelden, met drie doelpunten in zijn eerste vier wedstrijden. De maanden die volgden verliepen minder soepel, met nog maar drie treffers in de veertien wedstrijden daarna. Desondanks blijft zijn naam veelvuldig opduiken in transfergeruchten, die hij zelf resoluut van de hand wijst. "Ze blijven beweren dat ik ergens anders naartoe ga, maar ik blijf bij Milan", stelde Giménez eerder, voorafgaand aan de Gold Cup-finale.

Dankbaar

Tijdens zijn afscheidsspeech in De Kuip sprak Giménez vol dankbaarheid over zijn tijd in Rotterdam en het Feyenoord-publiek. Zijn laatste groet werd beantwoord met een warm en luidruchtig afscheid door de fans, waarmee een bijzonder hoofdstuk in de Feyenoord-geschiedenis werd afgesloten. "Ik heb niet veel woorden voor alle liefde die ik heb gekregen van de club en de fans. We hebben te veel mooie herinneringen. Ik kwam als kind en ga weg als een man. Feyenoord till I die", sloot Giménez af.

🇲🇽 | Santiago Gimenez wordt massaal toegezongen als hij het veld opkomt om afscheid te nemen van Het Legioen. Hij bedankt iedereen bij #Feyenoord voor zijn tijd in Rotterdam. pic.twitter.com/Zi1EboXV4O — Dennis Kranenburg (@kranenburg1) August 2, 2025