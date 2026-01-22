Feyenoord heeft donderdag in De Kuip gewonnen van Sturm Graz in de Europa League. Dat kwam goed uit, want de ploeg van trainer Robin van Persie kon wel een goed resultaat gebruiken na een dramatische reeks. Het werd 3-0.

De thuisploeg kwam al na vijf minuten op voorsprong via Tsuyoshi Watanabe. Dat gaf meteen vertrouwen aan het team, dat een zware periode achter de rug heeft. In minuut 69 werd de score verdubbeld door Anis Hadj-Moussa. De VAR checkte nog of er sprake was van hands, maar dat bleek niet het geval.

In de 90e minuut viel ook nog de 3-0 tegen de kansloze Oostenrijkers. Gonçalo Borges maakte het laatste doelpunt op aangeven van Shaqueel van Persie, die na een uur in het veld kwam voor Ayase Ueda. De Japanse spits keerde donderdag terug in de wedstrijdselectie, nadat hij ontbrak tegen Sparta.

Feyenoord staat nu op plek 27 in de ranglijst van de competitiefase van de Europa League met zes punten. Daarmee is er nog kans op de tussenronde. Daarvoor is een plek bij de beste 24 nodig. Feyenoord moet dan volgende week winnen op bezoek bij Real Betis en hopen dat de resultaten op andere velden de goede kant op vallen.

Zware periode

Voor de ploeg van Van Persie is de overwinning een lichtpuntje in een zware periode. Feyenoord wist de afgelopen vier wedstrijden in de Eredivisie niet te winnen en is ook al uitgeschakeld in de KNVB Beker.

De harde kern van Feyenoord heeft zich in de Europa League-wedstrijd ook weer laten horen over het beleid met een spandoek in De Kuip. ‘We zijn weer terug bij af: incapabel, van directie tot staf', was de boodschap.

Van Persie werd na de 3-4 nederlaag tegen Sparta nog onder vuur genomen door de vertrekkende Quinten Timber. Van Persie had voor de wedstrijd in een interview kenbaar gemaakt dat Timber niet speelde, omdat hij vond dat de motivatie ontbrak. Dat raakte de 24-jarige middenvelder die vervolgens zijn beklag deed over de trainer.

