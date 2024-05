Feyenoord heeft 'betere papieren' dan Ajax voor nieuwe aanvaller Omari Hutchinson

Ajax en Feyenoord zitten achter de handtekening van de aanvaller Omari Hutchinson. Volgens Voetbal International heeft de Rotterdamse club momenteel de beste papieren, maar is er ook enorm veel concurrentie.

Hutchinson is een 20-jarige Jamaicaan die afgelopen seizoen uitkwam voor Ipswich Town. Chelsea is de eigenaar van de vleugelspeler, die ook als aanvallende middenvelder kan spelen. Die club verhuurde Hutchinson aan Ipswich in de Championship en zag hem daar 10 goals en 6 assists geven in 44 duels. Daarmee promoveerde hij naar de Premier League.

Concurrentie

Door de promotie is de interesse alleen maar groter geworden. Want niet alleen Feyenoord en Ajax willen hem graag hebben, ook buitenlandse clubs. Zo willen Stuttgart en Borussia Mönchengladbach hem ook hebben. Echter heeft Feyenoord volgens bronnen de betere papieren momenteel en heeft de club zich zelfs al bij Chelsea gemeld.

Chelsea zou wel oren hebben naar een definitieve verkoop van de Jamaicaans international. De club ontsloeg dinsdag trainer Mauricio Pochettino en wil komende zomer de zoveelste reorganisatie doorvoeren om weer in de Engelse top te komen. Daarvoor wil de club ook een hoop spelers van de loonlijst hebben en Hutchinson is één van die spelers die weg mag.

Chelsea ontslaat Mauricio Pochettino al na één seizoen, negende trainer weg in tien jaar tijd Chelsea heeft trainer Mauricio Pochettino binnen een jaar alweer ontslagen. Dat maakte de club uit Londen bekend. De Argentijn had net zijn eerste seizoen bij Chelsea afgesloten met een zesde plek in de Premier League.

Champions League

Gladbach en Ajax hebben het nadeel dat ze een veel minder sportief plaatje kunnen bieden dan Stuttgart en Feyenoord. Beide clubs werden tweede in respectievelijk de Bundesliga en Eredivisie en spelen dus komend seizoen in de Champions League.