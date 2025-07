De oefenwedstrijd van Feyenoord tegen KAA Gent zal voorlopig bekendstaan als de wedstrijd van de vreselijke blessure van verdediger Thomas Beelen. Zijn club Feyenoord en de speler zelf zijn inmiddels bekomen van de schrik en kunnen melden dat Beelen geopereerd is.

Feyenoorder Thomas Beelen is "succesvol" geopereerd aan een beenbreuk. Dat meldt de Rotterdamse club maandag. Het is nog niet bekend hoelang hij moet revalideren. De 24-jarige verdediger liep de blessure zaterdag op in een oefenduel met het Belgische KAA Gent. Feyenoord meldde na de wedstrijd dat Beelen zaterdagavond geopereerd zou worden, maar de ernst van de blessure werd niet bekendgemaakt.

Aangeslagen spelers

De verdediger raakte geblesseerd na een botsing met Hélio Varela. De spelers van beide ploegen waren vervolgens zo aangeslagen dat ze de kleedkamers opzochten. De wedstrijd werd toch uitgespeeld en eindigde in een 2-1-zege voor de Belgische club. Een dag na het duel was er reden tot meer vreugde in Rotterdam. De open dag werd door de onverwachtse presentatie van Gonçalo Borges een groot succes. De Portugees stapte uit de helikopter, tot verrassing van iedereen in De Kuip.

Trainingskamp Feyenoord

Feyenoord is met de nieuwe aanwinst Gonçalo Borges vertrokken naar het trainingskamp in Duitsland. De Rotterdamse club maakte zondag tijdens het Feyenoord Festival bekend dat de 24-jarige Portugese buitenspeler was aangetrokken. Ook nieuwkomers Sem Steijn, Luciano Valente en Gaoussou Diarra maken deel uit van de selectie van 31 spelers van trainer Robin van Persie voor het trainingskamp.

Geen Gernot Trauner

De geblesseerde Gernot Trauner werkt in Rotterdam verder aan zijn herstel. Chris-Kévin Nadje, Shiloh 't Zand, Jeyland Mitchell en Neraysho Kasanwirjo werken eveneens een individueel programma af in Nederland. Uit de loting voor de derde voorronde van de Champions League kwam de Turkse topclub Fenerbahçe rollen, over twee weken is dus de eerste officiële wedstrijd van het seizoen al voor de Rotterdammers.

