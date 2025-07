Feyenoord heeft onder toeziend van duizenden fans in De Kuip een nieuwe speler gepresenteerd: Gonçalo Borges stapte als een van de nieuwe aanwinsten uit de helikopter die traditiegetrouw was geland in De Kuip tijdens de open dag.

Volgens de traditie landde de Feyenoord-helikopter in De Kuip met de nieuwe aanwinsten. Deze werden onder toeziend oog van de aanwezige Rotterdamse fans gepresenteerd in De Kuip. De bekende nieuwe aanwinsten Sem Steijn, Luciano Valente en Gaoussou Diarra stapten uit de helikopter. Maar Feyenoord wist de aanwezige fans ook te verrassen met een nieuwe aanwinst: Gonçalo Borges. Het inkt van zijn handtekening onder zijn kersverse contract was zo ongeveer nog nat toen hij ook instapte en meereisde met de helikopter.

HERE WE LAND! 🤯



🚁 GONÇALO BORGES pic.twitter.com/lz2WhuwQwx — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 20, 2025

Achtervolging richting het vliegveld

De 24-jarige vleugelaanvaller komt over van FC Porto en tekende zondagmiddag, vlak voor de presentatie een contract dat hem tot de zomer van 2029 aan de club bindt. Nadat hij zijn handtekening had gezet zette Borges in een busje de achtervolging in richting het vliegveld waar Steijn, Valente en Diarra al onderweg naartoe waren.

Zo vlogen zij uiteindelijk met zijn vieren naar De Kuip om daar traditiegetrouw met de helikopter op de middenstip te landen. Niet alleen de fans waren verrast door zijn komst, ook zijn nieuwe, langs het veld opgestelde ploeggenoten wisten van niks.

'Hebben we er dan nog één?!'

"Ik zie volgens mij nog iemand zitten", riep de presentatrice terwijl de bekende nieuwe aanwinsten al waren uitgestapt. "Even kijken of hij terugzwaait", zei ze terwijl ze zwaaide naar de helikopter. De toen nog onbekende aanwinst zwaaide terug. "Hebben we er dan nog een?", ging ze verder, waarna ze Borges aankondigde onder luid gejoel van de fans.

'Kwartier geleden getekend'

"Het is een grote verrassing dat je hier bent", vertelde de presentatrice de nieuwe aanwinst, waarna hij lachend reageerde dat het "heel goed voelt", om in Rotterdam te zijn en dat hij "niet kan wachten" om zijn eerste wedstrijd in De Kuip te spelen. "Ik heb vandaag, zo'n vijftien minuten geleden getekend", vertelde de kersverse Rotterdamse aanwinst terwijl het publiek en zijn nieuwe ploeggenoten langzaam waren bijgekomen van de verrassing.

'Het is niet niks'

Steijn vertelde nadat hij geland was en onder luid applaus bedolven door de fans dat hij het "heel gaaf vond om De Kuip vanuit de lucht te zien." Valente bekende daarentegen de vlucht "behoorlijk spannend te vinden". Steijn merkte die spanning bij zijn ploeggenoten: "er zat een beetje spanning bij de jongens, want het is niet niks om in zo'n helikopter te stappen."

