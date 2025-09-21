AZ en Feyenoord zorgden op zondagavond voor een zeer vermakelijke wedstrijd, waar vooral de Rotterdammers een zuur gevoel aan zullen overhouden. Diep in de blessuretijd maakte de thuisploeg namelijk de 3-3.

Na ruim twintig minuten spelen kwam AZ op voorsprong dankzij een wonderschoon doelpunt van Ro-Zangelo Daal, die de bal vanaf 25 meter in de rechterkruising schoot.

Zo'n tien minuten later belandde de bal op de stip voor Feyenoord nadat Wouter Goes de bal tegen zijn arm kreeg. Sem Steijn schoot koelbloedig raak.

Na de rust

Na de rust kwam de wedstrijd pas echt los. AZ kwam ijzersterk uit de kleedkamer, en kwam dankzij Denzo Kasius weer op voorsprong. Lang konden ze echter niet van genieten. Jordan Bos schoot de bal nog geen vijf minuten later raak.

Feyenoord kreeg steeds meer de overhand, en wist dan ook dankzij een prachtige aanval voor het eerst op voorsprong te komen. Steijn speelde een prachtig hakballetje aan Anis Hadj-Moussa, die koelbloedig raak schoot.

Ineenstorting Feyenoord

Het leek erop dat Feyenoord de drie punten mee zou nemen naar Rotterdam, maar niets was minder waar. In de blessuretijd kreeg Anel Ahmedhodzic zijn tweede gele kaart, waardoor AZ de overmacht kreeg.

Tot overmaat van ramp maakte Jaden Slory een overtreding in het strafschopgebied. Mexx Meerdink mocht daarom aanleggen, en schoot de penalty keihard raak. Dat was ook het laatste wapenfeit van de wedstrijd.

Dure punten

Hierdoor heef Feyenoord dure punten verspeeld. De Rotterdammers konden met vijf punten uitlopen op de nummer twee, nadat PSV eerder vandaag gelijkspeelde tegen Ajax. Desondanks de teleurstelling van vandaag, staat de ploeg van Van Persie nog wel eerste in de Eredivisie.

