Ruben van Bommel is met, naar het laat zien, een zware knieblessure geblesseerd geraakt tijdens PSV-Ajax. Peter Bosz sprak op de persconferentie over de blessure en komt met verschrikkelijk nieuws voor PSV. "Het ziet er niet goed uit."

De beelden van de blessure van Ruben van Bommel zien er naar uit. Hij draait zich om zodat hij zijn directe tegenstander kan achtervolgen, daarbij verdraait hij zijn knie dermate erg dat hij kermend op de grond blijft liggen. Zijn schreeuw ging door merg en been en ook de gezichten van vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk zagen lijkbleek.

'Ziet er niet goed uit'

Bosz was duidelijk op de persconferentie: "Die beelden terug kijken, daar kan ik echt niet tegen", zegt hij. "Ruben van Bommel gaat morgen onderzocht worden, maar dat ziet er echt niet goed uit", deelt hij. "Ik sprak net met de dokter en die vertelde me dat het niet goed was."

Van Bommel viel geblesseerd uit bij een 1-1 stand tussen PSV en Ajax. Saibari had de eerste van de dag gemaakt, maar later scoorde Taylor een penalty. In de tweede helft dacht Yarek Gasiorowski de winnende 2-1 te maken, maar weer gaf PSV het uit handen. Oscar Gloukh scoorde op aangeven van Taylor 2-2. Tot grote ergernis van Bosz: "Dat leiden we zelf in door achteruit te lopen."

"Ik ben er doodziek van", zegt hij op de persconferentie. "Ik vond dat we hier echt hadden moeten winnen."

