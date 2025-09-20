Fortuna Sittard was zaterdag in de Eredivisie in eigen huis te sterk voor FC Utrecht. De enige goal van de avond kwam op naam van Mohamed Ihattaren. De Marokkaans-Nederlandse middenvelder was zo enthousiast, dat hij trainer Danny Buijs na afloop een kusje gaf.

In de studio van ESPN zat Bram van Polen om na te praten over de pot. De voormalig verdediger van PEC Zwolle zei: "Het is best wel heftig naar je trainer toe."

Michiel Kramer, voorheen aanvaller bij onder meer Feyenoord en ADO Den Haag, zei: "Ik snap best dat je blij bent met een trainer. Maar om een kusje te geven, dat vind ik heel ver gaan, hoor."

'Nederlands gedacht'

Sportjournalist en radiopresentator Hugo Borst dacht er anders over: "Ik vind het heel Nederlands gedacht. Kom op. Dat is heel normaal in andere landen. Ik hou er wel van."

De 3️⃣ punten blijven in Sittard door een doelpunt van Mohamed Ihattaren ✨😚#forutr pic.twitter.com/bRZqY4vTDa — ESPN NL (@ESPNnl) September 20, 2025

Vervolgens werd de Borst uitgedaagd om Van Polen, die naast hem zat, een kus te geven. Borst boog zich richting de ex-verdediger en kuste zijn bolletje. Beiden konden er wel om lachen, zeker toen er een applaus weerklonk in de tv-studio. "Zit Bram volgende week hier ook?", vroeg Borst.

Mo Ihattaren

Ihattaren keerde vorig seizoen terug in de Eredivisie na een reeks mislukte avonturen bij onder meer Juventus en Slavia Praag. De voormalig PSV-speler maakte het seizoen af bij RKC en verkaste afgelopen zomer naar Fortuna. Zijn ambitie is om binnen een paar jaar uit te groeien tot een Europese topspeler.

De laatste tijd gaf Ihattaren enkele interviews, in een poging om wat licht te schijnen op een duistere periode waarin hij onder meer kampte met rouw vanwege het overlijden van zijn vader. Ook was hij in het nieuws vanwege zijn keuze voor Marokko in plaats van Oranje. De aanvallende middenvelder was keihard en vertelde dat hij 'nooit voor het Nederlands elftal' uit zou willen komen. "Ik speel voor het Marokkaanse elftal of geen interlands. Nederland is volledig uitgesloten. Dat ik ooit nog een shirt van het Nederlands elftal aan gaat trekken, zal echt nooit gebeuren. De tijd dat het wat minder ging, was heel Nederland tegen je", beet Ihattaren van zich af.