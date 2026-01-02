Feyenoord krijgt er vanaf de tweede seizoenshelft een extra spits bij. De Rotterdammers hebben met Leicester City afgesproken dat Julian Carranza per direct terugkeert van zijn verhuurperiode in Engeland.

De 25-jarige Argentijn hoopte bij Leicester City, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League en nu dus weer in de Championship speelt, op meer minuten dan bij Feyenoord. Dat pakte anders uit: Carranza speelde slechts in negen competitiewedstrijden mee en kwam daarin niet tot scoren.

Leicester City had zelfs een aankoopoptie, maar zover komt het dus zeker niet. Carranza kwam in de zomer van 2024 transfervrij over van Philadelphia United uit de Verenigde Staten. Het lukte de spits vorig seizoen niet om een basisplek af te dwingen bij Feyenoord, ondanks dat hij wel tot 21 wedstrijden kwam in de Eredivisie. Dat waren voornamelijk invalbeurten (819 minuten) en scoorde dan ook maar vier keer.

Belangrijke treffer in Champions League

Carranza maakte wel een belangrijke goal namens de Rotterdammers. In de Champions League maakte hij de 1-1 tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League, waardoor Feyenoord doorging naar de achtste finales. Daarin bleek Inter te sterk.

Of Carranza dit seizoen bij Feyenoord blijft, is nog maar de vraag. Met Ayase Ueda, Casper Tengstedt, Cyle Larin en de jonge Shaqueel van Persie is de concurrentie enorm. Zeker Ueda verkeert in absolute topvorm: in zeventien competitiewedstrijden scoorde hij al achttien keer.

Problemen voor Leicester City

Het gaat Leicester City overigens niet goed af in de Championship. De club staat dertiende op het tweede niveau van Engeland, met 34 punten uit 25 wedstrijden. Koploper Coventry City staat al op 52 punten.

