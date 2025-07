Terwijl Feyenoord duizenden fans vanmiddag verraste met de komst van Gonçalo Borges die als grote verrassing ook uit de helikopter stapte tijdens de presentatie van de nieuwe aanwinsten, moet het ondertussen vrezen voor een vertrek van Igor Paixão. De aanvaller heeft een akkoord bereikt met Olympique Marseille.

De Braziliaanse aanvaller heeft volgens het Algemeen Dagblad een akkoord bereikt met de Franse ploeg, maar Feyenoord nog niet. De sportief directeur van de Franse ploeg zou deze zondagmiddag nog aanschuiven bij directeur Dennis te Kloese in een ultieme poging Paixão los te weken bij de Rotterdammers. Mikos Gouka, Feyenoordwatcher bij het AD, stelt op X dat de Fransen doorschakelen als ze er zondag niet uitkomen met Feyenoord.

Mogelijke vervangers

Hoewel de Rotterdammers hopen de Braziliaan, die afgelopen seizoen goed was voor zestien doelpunten voor Feyenoord in de Eredivisie, te behouden, lijkt de club sterk rekening te houden met een vertrek van Paixão deze zomer. Met de aankopen van Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra heeft het namelijk al mogelijke vervangers in huis voor de Braziliaan die goede seizoenen draaide in dienst van de Rotterdammers.

Ook Leo Sauer, die deze zomer terugkeerde bij Feyenoord nadat hij een seizoen op huurbasis bij NAC Breda had gespeeld is nog een optie voor trainer Robin van Persie. Sauer kreeg dan ook een basisplaats van de trainer tijdens het oefenduel van Feyenoord tegen KAA Gent.

Gonçalo Borges

Terwijl de Braziliaan bezig is met een vertrek naar Frankrijk, presenteerde Feyenoord zondagmiddag traditiegetrouw de nieuwe aanwinsten met een helikopterlanding in De Kuip. Grote verrassing van de middag was Borges, die ongeveer 15 minuten voordat hij samen met Sem Steijn, Luciano Valente en Gaoussou Diarra uit de helikopter stapte had getekend bij de Rotterdammers. Zelfs de spelers waren nog niet op de hoogte van het feit dat ze nóg een nieuwe ploeggenoot hebben voor komend seizoen. Borges komt over van FC Porto.

