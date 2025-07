De FIFA erkent Ajax en Feyenoord niet langer als wereldkampioen. De aartsrivalen wonnen in het verleden het WK voor clubs, maar dat was in de oude vorm. Chelsea is de enige club die het toernooi in de nieuwe vorm won en wordt daarom als enige club als wereldkampioen aangemerkt door de FIFA.

Onlangs gooide de wereldvoetbalbond de opzet van het toernooi, dat Feyenoord in 1970 won en Ajax in 1995 achter zijn naam zette, volledig op de schop. Het werd een toernooi voor 32 clubs van over de hele wereld, dat de Engelse topclub onlangs won door Champions League-winnaar Paris Saint-Germain in de finale met 3-0 te verslaan. De FIFA ziet Chelsea daardoor nu als de enige wereldkampioen van het toernooi. Dat betekent dat de eerdere titels van Ajax en Feyenoord niet meer gelden.

Aderlating voor Real Madrid

Op de website van de bond staan alle winnaars van het WK voor clubs in de oude vorm onder het kopje 'Intercontinental Cup', waardoor zij hun wereldtitels kwijt zijn. Voor Ajax en Feyenoord is dat een minder grote aderlating dan voor Real Madrid: de Spaanse topclub won het toernooi in oude vorm liefst acht keer.

Intercontinental Cup

Ondanks de introductie van het nieuwe WK voor clubs, blijft de Intercontinental Cup elk jaar gewoon doorgaan. Dit toernooi vindt plaats in december en brengt de topclubs van de zes continenten samen in een alternatieve competitieopzet. De winnaar van de UEFA Champions League stroomt daarbij direct door naar de finale. De laatste club die het toernooi won, was Real Madrid in 2024.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.