Feyenoord polste Giovanni van Bronckhorst nog niet als vervanger Arne Slot: 'Er speelt niks'

Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe trainer als de deal van Arne Slot naar Liverpool eindelijk rond is. Giovanni van Bronckhorst, die in 2017 kampioen werd met de Rotterdammers, is nog niet gevraagd door de clubleiding. Dat zei hij woensdagavond als analist op RTL 7.

"Ik heb natuurlijk een geweldige tijd gehad bij Feyenoord, vier jaar als assistent en daarna vier jaar als hoofdcoach. Ik heb mooie momenten gehad en die koester ik ook. Dat zijn wel dingen waar je over na gaat denken als ze met de vraag zouden komen. Feyenoord is natuurlijk wel de club van mijn hart", vertelde de oud-voetballer.

Robert Maaskant schuift bijzonder duo naar voren bij Feyenoord: 'Dat zou ik een spannende keuze vinden' In de zoektocht naar een opvolger voor Arne Slot bij Feyenoord komen er tal van namen voorbij, ook technisch directeur Dennis te Kloese gaf al aan dat het lijstje enorm groot is. Oud-bekenden maar ook volledig nieuwe namen komen voor, wie kan nou in de voetsporen van Slot treden? Verslaggever Rick Kraaijeveld en Robert Maaskant filosoferen erop los.

Van Bronckhorst werkte eerst als assistent van Ronald Koeman bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep, daarna was hij zelf hoofdverantwoordelijke. Na een moeizame start, waarin Dick Advocaat zelfs even hielp op de achtergrond, won Van Bronckhorst de nodige prijzen. Gio won twee keer de KNVB en leidde Feyenoord in 2017 naar het eerste kampioenschap sinds 1999. Ook pakte hij tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

Van Bronckhorst zit sinds zijn ontslag in 2022 bij het Schotse Rangers zonder club. Daarvoor was hij werkzaam bij het Chinese Guangzhou R&F. Onlangs leek hij op weg naar Besiktas, maar die deal kwam niet rond omdat NAC Breda hoofdtrainer Jean-Paul van Gastel niet wilde laten gaan om assistent-trainer te worden van Van Bronckhorst.

Opvolger Slot

Algemeen directeur Dennis te Kloese zal achter de schermen druk bezig zijn met de opvolger van Arne Slot. Volgens oud-trainer Robert Maaskant zijn de gebroeders Dick en Alfred Schreuder een interessante optie. "Dat zou ik een spannende keuze vinden, dat zie ik wel graag. Alfred heeft ook in de opleiding van de club gezeten", zei Maaskant tegenover Sportnieuws.nl.