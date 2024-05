Robert Maaskant schuift bijzonder duo naar voren bij Feyenoord: 'Dat zou ik een spannende keuze vinden'

In de zoektocht naar een opvolger bij Feyenoord komen er tal van namen voorbij, ook technisch directeur Dennis te Kloese gaf al aan dat het lijstje enorm groot is. Oud-bekenden maar ook volledig nieuwe namen komen voor, wie kan nou in de voetsporen van Slot treden? Verslaggever Rick Kraaijeveld en Robert Maaskant filosoferen erop los.

De lijst aan namen is immens, maar wie kan Arne Slot nou vervangen? De trainer heeft in drie jaar Feyenoord enorm verder omhoog geholpen dus de druk is groot. Robert Maaskant weet te vertellen dat er één ding erg belangrijk is: "Je moet voor iemand gaan die de club aan kan, een sterke persoonlijkheid heeft en ook geaccepteerd kan worden door de achterban." Eén naam springt er dan al uit: Giovanni Van Bronckhorst. Maar Te Kloese gaf in het AD al aan: een gewaagde keuze gaat hij niet uit de weg.

'Dit duo zou een spannende keuze zijn'

Bij gewaagde keuzes denkt men al gauw aan het kapen van Ajax-target Graham Potter omdat hij een totaal andere speelstijl heeft dan Arne Slot. Maar voor een echt gewaagde keuze moet je bij Maaskant zijn. De oud-trainer zou Alfred én Dick Schreuder samen voor de groep willen zien. "Dat zou ik een spannende keuze vinden, dat zie ik wel graag. Alfred heeft ook in de opleiding van de club gezeten", zegt hij. Of zij direct omarmd zullen worden door Het Legioen valt te betwisten met het Ajax-verleden van Alfred.

Een naam als Potter moet Feyenoord sowieso niet doen, vindt Maaskant. "Met zo'n naam krijg je het gevoel dat - wie er ook na Slot komt - het minder doet. Net als toen Ten Hag bij Ajax weg ging." Nee, Maaskant ziet meer heil in een combinatie van twee oud-gedienden: Van Bronckhorst en Van Persie. "Je zou ze prima als combinatie neer kunnen zetten, dan heb je twee kanjers. Ze hebben autoriteit binnen de club met hun naam en iedereen heeft die twee allang in de armen gesloten."

Van Bronckhorst en Van Persie

Van Bronckhorst was eerder al vier jaar trainer bij Feyenoord en kent de club dus door en door. Bij Rangers heeft hij extra ervaring opgedaan en heeft hij ook op Europees niveau het lang niet gek gedaan, vindt ook Maaskant. "Ik vind het daarom vreemd dat Van Bronckhorst pas zo laat in het proces genoemd is. Hij is kind van de club, heeft ervaring en is bovendien vrij." Wel was lang niet iedereen tevreden over het spel van Feyenoord onder zijn bewind, Feyenoord heeft in de tussentijd een behoorlijke upgrade gehad. De vraag is of hij dat aan kan.

De combi met Van Persie lijkt niet meer haalbaar, hij gaat binnen een aantal dagen tekenen bij SC Heerenveen. De keuze zou dan op enkel Van Bronckhorst vallen. De enige man uit de lijstjes die ook vrij is én binding met de club heeft. Met nieuw materiaal, ervaring bij Rangers, kan het zomaar wél een succesformule zijn.

Andere gegadigden

Twee andere namen die nog rondzingen zijn Marino Pusic en Mark van Bommel. Pusic was lang de assistent van Slot bij Feyenoord, maar wilde op eigen benen staan bij Shakhtar Donetsk, daar zit gelijk ook het probleem volgens Maaskant. "Ik denk dat hij het daar veel beter heeft dan dat hij het in Nederland zou hebben, dat gaat hij dus niet doen."

Van Bommel schuift hij al helemaal opzij: "Daar zou ik ver van weg blijven, los van de kwaliteiten die hij heeft. Ik zou niet Van Bommel na Slot aanstellen. Zeker niet als je opties hebt als een Potter, Van Bronkchorst en Schreuder."

'Ook dat is belangrijk'

Maar waar Maaskant voor wil waken, is de trainer direct afschrijven als het even lastig gaat. Er is één component die erg belangrijk is voor elke trainer: de selectie. "Je wil op een bepaalde manier voortborduren op de lijn van Slot, maar dat is ook afhankelijk van de spelers die er zijn." Hij noemt belangrijke spelers als Dávid Hancko, Quinten Timber, Mats Wieffer en Yankuba Minteh. "Als die weg gaan deze zomer, dan zou zelfs Slot het moeilijk hebben komend seizoen."