Het gaat Feyenoord voor de wind in Nederland. Niet alleen is de club de trotse koploper in de Eredivisie, ook financieel zijn de Rotterdammers kerngezond. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Feyenoord presenteerde. Het is een enorme klapper te noemen.

Feyenoord heeft het afgelopen seizoen een recordwinst van 23 miljoen euro geboekt. Het eigen vermogen van de Rotterdamse club steeg naar 37 miljoen euro. Dat meldt Feyenoord op de clubwebsite. Feyenoord zag daarnaast de omzet groeien met 35 miljoen euro, tot 160 miljoen euro. Ter vergelijking: PSV meldde maandag een omzet van 170 miljoen euro te hebben geboekt over het afgelopen seizoen.

'Bijna een verdubbeling'

"Het operationeel resultaat kwam uit op 26 miljoen euro, bijna een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het bereiken van de laatste zestien in de Champions League. Maar ook de opbrengsten uit partnerships, lidmaatschappen en mediabaten vertoonden een gezonde groei", aldus Feyenoord, dat ook goede zaken deed met de verkoop van Mats Wieffer, Lutsharel Geertruida en Santiago Giménez.

'Substantiële terugval'

Feyenoord eindigde vorig seizoen als derde en wist zich niet te plaatsen voor de Champions League. "Deelname aan de Europa League leidt weliswaar tot een substantiële terugval van de opbrengsten en operationeel resultaat vergeleken met 2024/2025, maar de vooruitzichten blijven positief. Mede door de reeds gerealiseerde transfers van David Hancko, Igor Paixão, Antoni Milambo en Quilindschy Hartman verwacht Feyenoord ook over 2025/2026 een positief nettoresultaat", aldus de Rotterdamse club.

FC Twente ook een mooie winst

FC Twente heeft over het afgelopen seizoen een nettowinst van 14,8 miljoen euro behaald. Dat heeft de club uit Enschede via de website bekendgemaakt. De omzet steeg met ruim 20 miljoen euro naar een recordbedrag voor de club van 61,7 miljoen euro. FC Twente profiteerde van de verkoop van spelers als Jeffrey de Lange, Robin Pröpper, Ella Peddemors, Alfons Sampsted, Anass Salah-Eddine, Michal Sadilek, Olivia Clark en Youri Regeer. FC Twente Vrouwen speelde weliswaar in de Champions League, maar kwam in financieel opzicht uit op een negatief nettoresultaat van 2 miljoen euro.

