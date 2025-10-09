Mark van Bommel en Rafael van der Vaart zagen hun zoons al debuteren in het profvoetbal. En de volgende 'zoon van' lijkt klaar te staan. Shaqueel van Persie maakte donderdag zijn officieuze debuut voor Feyenoord 1, waar zijn vader Robin de hoofdtrainer is.

Zonder de internationals speelde Feyenoord op Varkenoord een besloten oefenduel tegen FC Dordrecht, de nummer 7 van de Keuken Kampioen Divisie. De koploper van de Eredivisie verloor met 2-1. Bij de Rotterdammers speelden onder anderen Sem Steijn, Justin Bijlow en Luciano Valente (deels) mee.

FC Dordrecht, dat getraind wordt door oud-Feyenoorder Dirk Kuijt, trad aan met de Feyenoord-huurlingen Matteo Malasomma en Stephano Carrillo in de basis. Sem Valk opende de score namens Dordrecht. De centrale verdediger, die ook een verleden heeft in Rotterdam, kopte een corner binnen. Na rust maakte de Amerikaan Joshua Pynadath er 0-2 van.

Doelpunt Shaqueel van Persie

Toen was de achttienjarige Shaqueel van Persie al ingevallen. De zoon van kwam er na rust in en maakte de aansluitingstreffer. Eentje die veel weg had van de manier waarop zijn vader doelpunten maakte. Van Persie kopte een voorzet van Gonçalo Borges binnen en bepaalde de eindstand op 1-2.

First friendly for Shaqueel van Persie = ⚽️



🅰️ Gonçalo Borges — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 9, 2025

Interlandperiode

Feyenoord won afgelopen zondag nog met 3-2 van FC Utrecht in de Kuip. Daarna vlogen de internationals uit. Feyenoord is met 22 punten uit acht wedstrijden koploper van de Eredivisie. Dordrecht boekte vorige week vrijdag een 2-0 overwinning op VVV-Venlo, wat ze terugbrengt op plek 7 in de KKD. Vanwege de interlands zijn er maar drie wedstrijden dit weekeinde; Dordt komt niet in actie.

