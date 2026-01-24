Feyenoord is een nieuwe rechtsback rijker. De club heeft zich versterkt met de aanvoerder van Go Ahead Eagles: Mats Deijl. Voor hem gaat een jongensdroom in vervulling.

Feyenoord versterkte zich eerder deze week al transfervrij met Jeremiah St. Juste. De 29-jarige verdediger kwam over van het Portugese Sporting CP. St. Juste speelde enige tijd geleden al in Rotterdam. Hij en Deijl geven Robin van Persie meer mogelijkheden achterin, waar de spoeling niet heel dik is. Zo zijn rechtsback Givairo Read en Bart Nieuwkoop niet fit.

'De keuze was snel gemaakt'

"Dit is een stap waar je in mijn geval al als jongetje van droomde, dus de keuze was heel snel gemaakt toen Feyenoord zich voor mij meldde", zegt Deijl in een eerste reactie op de site van de club.

Right in time… 🔴⚪️⚫️



🆕 𝐌𝐀𝐓𝐒 𝐃𝐄𝐈𝐉𝐋 pic.twitter.com/Z2RyEzySRx — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 24, 2026

Zondag tegen Heracles Almelo kan hij al debuteren. "Dat laatste is ook wel lekker. Het is gewoon doorrammen, maar nu in De Kuip. Prachtig! Om hier op het veld te staan, dat heb ik al een aantal keer mogen beleven, maar nog niet in een Feyenoord-shirt. Daar kijk ik echt waanzinnig naar uit. Ik kan niet wachten."

Bekerwinnaar

Deijl maakte zijn profdebuut in 2016 bij FC Den Bosch. Hij vertrok in de zomer van 2021 naar Go Ahead, waarmee hij vorig jaar de KNVB-beker veroverde. In de finale tegen AZ maakte Deijl vanaf de strafschopstip laat de 1-1. Na penalty's wonnen de Deventenaren uiteindelijk.

