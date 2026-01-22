Jeremiah St. Juste keert terug bij Feyenoord en hoopt daar ook direct weer zijn vorm te vinden. Hij komt over van Sporting CP waar hij gedegradeerd was tot het B-team. Hoe komt dat en hoe gaat hij zijn carrière herstellen in Rotterdam? Dit is de bijzondere carrière van St. Juste.

"Nu ik hier weer binnenkom, merk je aan alles dat de club allesbehalve heeft stilgestaan en dat geldt ook voor mij. Met alles wat ik nu heb meegemaakt en de ervaring die ik heb, mag er meer van mij worden verwacht. Dit is een fantastische kans om mezelf weer te laten zien en de club, het team en de supporters te helpen om uit deze situatie te komen", vertelt St. Juste op de website van Feyenoord, de club waar hij na zeven jaar terugkeert.

Mooi vooruitzicht

In 2015 debuteerde St. Juste bij sc Heerenveen waarna hij te boek stond als een groot talent in Nederland. Hij genoot veel interesse vanuit Duitsland in 2016, een jaar na zijn debuut, maar koos in 2017 uiteindelijk toch voor Feyenoord. Daar zou hij 38 wedstrijden spelen in twee seizoenen, anderhalf jaar lang ook met ploeggenoot Robin van Persie. De spits die deze keer dus zijn trainer wordt.

De 29-jarige verdediger verhuisde in 2019 naar FSV Mainz waar hij al snel indruk maakte. In Duitsland waren ze lyrisch over hem en hij speelde vrijwel alles bij Mainz. In 2022 verkaste hij dan ook voor een nieuw avontuur: in Portugal deze keer. Bij Sporting CP zou hij echt helemaal doorbreken. Dat liep toch even anders.

Geweldige start bij Sporting

Onder Ruben Amorim, die recent bij Manchester United is ontslagen, begon hij sterk bij Sporting en leek ook zijn tijd in Lissabon een succes te worden. In het seizoen na zijn komst zou er zelfs interesse zijn van Liverpool, maar van een transfer kwam het niet. In 2024 kon St. Juste ook terugkeren naar Nederland: PSV had interesse, maar Sporting wilde hem niet laten gaan.

Ze vonden hem nog erg belangrijk, maar zijn speeltijd nam wel af. Hij speelde in het seizoen 2024-2025 nog maar 14 wedstrijden in de competitie. Begin dit seizoen zou hij volgens de club weg mogen, maar dat ging toch niet door. St. Juste zei daar zelf over: " Aan het begin van de transferperiode kreeg ik van de club te horen dat ik niet weg hoefde, omdat de trainer dit seizoen op mij wilde rekenen. Maar zodra het seizoen begon, werd ik plotseling niet meer in de selectie opgenomen."

Bekoelde relatie met de club

In diezelfde transferzomer accepteerde Sporting twee aanbiedingen van clubs: die van Osasuna en die van Union Berlin. Bij Osasuna kwamen de twee partijen er niet uit. Bij Union stond St. Juste te trappelen om te verhuizen, maar er moest een speler verkocht worden voor hij mocht komen. Dat gebeurde niet.

Het zorgde voor onvrede bij St. Juste én bij Sporting, want aan het begin van dit seizoen werd hij door de club gedegradeerd naar het tweede elftal. Hij kwam duidelijk niet meer voor in de plannen van trainer Rui Borges. Daarmee kwam een einde aan zijn dienstverband bij de club waar hij toch twee landstitel mee haalde. Tijd voor hem om zich weer in de kijker te spelen bij een club waar hij eerder al successen beleefde. St. Juste is terug in Rotterdam.

