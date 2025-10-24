Feyenoord-trainer Robin van Persie kijkt uit naar de topper tegen PSV in eigen huis zondag. Beide ploegen hebben deze week goede resultaten behaald en zijn gebrand om te winnen. "Een hele mooie test voor ons."

"Dit is een duel tussen de beste ploegen van best wel een lange periode", vindt Van Persie. "We spelen beiden aanvallend met verschillende patronen. We willen ons graag meten met zo'n goede ploeg."

PSV versloeg Napoli dinsdag in een galavoorstelling na rust in het Philips Stadion (6-2). Feyenoord scoorde zondag zeven keer tegen Heracles Almelo (0-7). "Dat had ik gehoopt, maar niet verwacht", zei Van Persie, die het niet belangrijk vindt welke ploeg als favoriet wordt gezien in De Kuip. "Vanuit meerdere oogpunten is het een hele mooie test voor ons zondag. Peter Bosz is een van de beste coaches. Ik denk dat wij een heel goed team hebben, en dat geldt voor PSV precies hetzelfde."

Quinten Timber

Feyenoord verdedigt een voorsprong van 3 punten op PSV. Van Persie wist donderdag niet of Quinten Timber zondag inzetbaar is. "Ik had hem graag al minuten tegen Panathinaikos gegeven", zei hij. "Maar dat was niet mogelijk." De coach van Feyenoord was wel blij dat hij tijdens het duel met Panathinaikos al rekening kon houden met de topper tegen PSV. Hij liet Tsuyoshi Watanabe, Oussama Targhalline en Leo Sauer invallen en wisselde Ayase Ueda, Givairo Read en Jordan Bos. "Dat was prettig", erkende hij.

Van Persie blikte donderdagavond vlak na de zege in de Europa League (3-1) al vooruit op het duel tussen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie dat om 14.30 uur begint. Hij wist toen nog niet dat de lokale autoriteiten van Rotterdam geen toestemming zouden geven om het duel een paar uur uit te stellen. "We zullen het nooit als excuus gebruiken", zei hij na middernacht. "Het zou fair zijn om later te beginnen. PSV speelde voor het laatst op dinsdag. Dat scheelt toch veel. En we speelden net ook op een heel zwaar veld."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.