Feyenoord treurt opnieuw om dood icoon (82): 'Rust zacht'

Opnieuw is een groot Feyenoorder overleden. Nadat ruim een maand geleden de legendarische verdediger Rinus Israël het leven liet, is nu ook een ander Feyenoord-icoon overleden. De Zweedse spits Ove Kindvall werd in 1970 dankzij een doelpunt in een klap een Feyenood-legende. Dinsdag werd duidelijk dat hij op 82-jarige leeftijd is gestorven.

Kindvall werd in 1970 een Feyenoord-icoon door de winnende goal te maken in de Europa Cup I-finale (de voorloper van de Champions League). Daardoor werd Feyenoord de eerste Nederlandse club die de grootste Europese clubprijs wist te winnen. Ook won de Zweed met de Rotterdammers de Eredivisie (2x) en de Wereldbeker voor clubteams. Hij werd ook drie keer topscorer van de Eredivisie, waar hij onder meer Willem van Hanegem en Johan Cruijff mee wist af te troeven. Hij was de eerste niet-Nederlander die topscorer werd in de competitie.

Ook andere doelpuntenmaker overleden

Eerder dit jaar overleed een oud-ploeggenoot van Kindvall. op 1 juli stierf Rinus Israël. Hij speelde 47 interlands voor het Nederlands elftal en was jarenlang een vaste waarde voor Feyenoord. Samen met onder meer Kindvall won hij in 1970 de Europa Cup I. Israël maakte tegen Celtic de vroege goal van Tommy Gemmell onschadelijk. Later zou Kindvall in de extra tijd de winnende maken. Beide doelpuntenmakers zijn dus kort na elkaar overleden. Overigens stierf ook Gemmell al in 2017.

Feyenoord start met seizoen

Feyenoord zal zeer waarschijnlijk woensdagavond stilstaan bij het overlijden van Kindvall. Dan spelen de Rotterdammers het eerste duel in de derde kwalificatieronde van de Champions League tegen Fenerbahçe. Zes dagen later (dinsdag 12 augustus) is de return in Turkije. Tussendoor begint voor Feyenoord ook de Eredivisie. Op zaterdag speelt het thuis in De Kuip tegen NAC Breda.

