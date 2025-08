Anel Ahmedhodzic leek jaren geleden hét centrale figuur te worden van het Bosnisch elftal, maar die rol is voorgoed van de baan. De interlandcarrière van de kersverse Feyenoord-verdediger kwam abrupt tot stilstand na een escalatie die haar hoogtepunt bereikte in Eindhoven. Sportnieuws.nl zocht uit waar het precies misging voor Ahmedhodzic.

Ahmedhodzic werd geboren in het Zweedse Malmö als zoon van Bosnische ouders. Onder Feyenoord-icoon Jon Dahl Tomasson brak hij als talentvolle verdediger door bij Malmö FF. Zijn prestaties leidden al snel tot een oproep voor het Zweedse nationale team, waarvoor hij in januari 2020 debuteerde in een oefenwedstrijd tegen Moldavië. Toch bleef hij sterk twijfelen. Zijn vader was voorstander van Bosnië, terwijl zijn moeder liever zag dat hij voor Zweden koos.

Druk van media

De twijfels bij de inmiddels 25-jarige verdediger brachten flink wat rumoer teweeg: zowel de Zweedse als Bosnische media speculeerden volop, wat ertoe leidde dat Ahmedhodzic zelfs zijn telefoonnummer wijzigde om de constante aandacht te ontlopen. Uiteindelijk hakte hij de knoop door en koos hij voor Bosnië. Zijn debuut volgde tijdens de play-offs voor het EK 2020, waarmee niets een lange interlandcarrière in Bosnische dienst in de weg leek te staan.

De eerste problemen dienden zich echter aan toen Ahmedhodzic zich vanwege een blessure afmeldde voor een interland, maar vanuit de Bosnische voetbalbond kreeg hij weinig begrip. Zijn medische documenten werden amper serieus genomen, wat direct leidde tot irritaties en onbegrip. De spanningen liepen verder op rond een duel met Nederland in de Nations League, twee maanden later op 19 november 2024.

Ondanks lichte klachten reisde Ahmedhodzic naar Eindhoven, waar een Nederlandse arts hem adviseerde een MRI-scan te laten maken. De Bosnische bond ging daar echter niet in mee. "Maar als ik niet voor het nationale team had willen spelen, had ik me gewoon kunnen afmelden bij de bondscoach", schreef Ahmedhodzic in een open brief op de Bosnische zender N1. "Ik trainde elke dag, maar sprinten lukte niet en het werd steeds erger, terwijl de medische staf verder wilde. Iemand als fit verklaren zonder goed onderzoek is erg amateuristisch." In overleg met de voorzitter werd besloten dat hij in Sheffield verder onderzocht zou worden.

'Manipulaties, leugens, en dagelijkse pesterijen'

Terwijl de situatie rond zijn plek in het nationale elftal verslechterde, liep ook de relatie met zijn familie volledig uit de hand. Op social media uitte zijn vader Mirsad felle kritiek op Ahmedhodzics vrouw en nam hij publiekelijk afstand van de keuzes van zijn zoon. "Ik wilde dit niet openbaar maken, maar we zijn op een punt gekomen dat het niet langer te negeren valt. Het enige wat je als zoon wilt, is de steun van je vader. Helaas heb ik die nauwelijks gekregen. Wat ik meestal kreeg, waren manipulaties, leugens, bedrog en bijna dagelijkse pesterijen", stelde de nieuwe Feyenoorder.

"Mijn vader heeft verschrikkelijke dingen gedaan, maar daar wil ik niet op ingaan. Er zijn veel redenen waarom ik het contact heb verbroken. Hij verandert niet, zelfs geen klein beetje. En dan zeggen dat mijn vrouw me niet laat spelen voor het nationale team? Dat is belachelijk en toont alleen maar de intelligentie van deze leugenaar aan. Ik ben enorm teleurgesteld, maar niet verrast dat het zover is gekomen", liet Ahmedhodzic optekenen.

De voetballer en vrouw zijn inmiddels enkele jaren getrouwd.

Duizenden haatberichten

De rel liep volledig uit de hand. In Bosnië keerde de publieke opinie zich fel tegen Ahmedhodzic, die duizenden haatberichten ontving. Ook zijn vrouw en zoon werden bedreigd. "Schrijf over mij alles wat je wilt, maar mijn familie aanvallen? Nee, dat doe je niet. Ooit dacht ik dat we de beste supporters hadden, maar nu heb ik geen reden meer om te komen spelen. Ik heb geen ego, ik denk niet dat ik Sergio Ramos ben, ik wil geen speciale behandeling, maar met dit drama wil ik niet doorgaan. Ik heb besloten om in de nabije toekomst niet voor het nationale team te spelen."

Die woorden betekenden een definitieve breuk. In Bosnië is het not done om je af te melden, het nationale team gaat boven alles. Bondsvoorzitter Spahic reageerde onverbiddelijk. "Iemand die voor de tweede keer in de schijnwerpers komt te staan om dezelfde redenen, namelijk niet opkomen dagen zonder duidelijke reden of zich afmelden om even vage redenen, heeft hier zelf voor gekozen. Daarom willen we duidelijk laten weten dat dit het definitieve einde is van de interlandcarrière van Anel Ahmedhodzic", schreef Spahic. "Hem opnieuw oproepen zou een grote belediging zijn voor iedereen die van dit land en het nationale team houdt."