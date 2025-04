Feyenoord weet 18-jarig toptalent langer aan zich te binden: 'Besef goed hoe bijzonder dit is'

Het is al even stil rondom Dennis Higler, de scheidsrechter waar drie weken geleden zoveel om te doen was na Ajax - AZ. De arbiter keert dit weekend terug op de Nederlandse velden, maar doet dat wel op een niveautje lager. Is dit een gevolg van de commotie in Amsterdam, de speelronde voor de interlandperiode? En hoelang word je als arbiter gestraft? Sportnieuws.nl zocht het uit.