Uitblinkende Givairo Read wacht op belletje van Jong Oranje: 'Nóg beter? Dat kan ik me haast niet voorstellen'

Feyenoord kende een geweldige middag op bezoek bij FC Twente. Igor Paixao was dé absolute uitblinker met drie goals en twee assists, maar er was ook een aardige rol voor de 18-jarige Givairo Read met drie assists. Hij ontwikkelt zich stormachtig, maar heeft nog geen contact met Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger. "Ik heb geen idee waarom ik er niet bij zit", stelt Read.

Voorafgaand aan het seizoen was er nog geen plek voor Read in de hoofdmacht van Feyenoord, maar hij heeft de geblesseerden Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop héél snel doen vergeten. "Ik ben hier nog niet lang", doelt de jonge verdediger op zijn transfer van twee jaar geleden, toen hij van FC Volendam overkwam. "Het is moeilijk om door te breken, maar je begint op een gegeven moment aan het niveau te wennen. Ik merk dat ik er wel steeds beter in kom."

Lovende woorden van Robin van Persie

De jonge vleugelverdediger brak dit seizoen door en kwam mede door blessures van zijn concurrenten al tot zeventien wedstrijden. Daarin was hij goed voor zes assists. Feyenoord-trainer Robin van Persie is lovend over de ontwikkeling van zijn pupil. "Givi maakte een gedurfde keuze om als prof bij Volendam naar Onder 18 van Feyenoord te gaan, maar hij ging binnen een half jaar al naar het eerste elftal. Daar ben ik bij betrokken geweest. Dat is mooi om te zien."

De 41-jarige trainer geniet van het spel van Read, maar vindt het lastig om een inschatting van zijn uiteindelijke niveau te maken. "Dat plafond ligt helemaal aan hemzelf. Hij is een heel open, positieve jongen en wil dolgraag beter worden. Als je ziet wat hij nu al op trainingen en tijdens wedstrijden laat zien, dat is écht genieten."

Géén oproep van Jong Oranje

De 18-jarige verdediger ontwikkelt zich stormachtig, maar toch kreeg hij geen oproep voor Jong Oranje. Hij moet genoegen nemen met Oranje Onder 19. "Ik heb geen idee waarom ik er niet bij zit, maar dat zijn keuzes die gemaakt worden. Ik ga gewoon naar Onder 19 met een goede mindset, want we moeten het EK halen", licht Read toe. "Ik heb geen belletje gehad, dus ik had ook niet echt het idee dat ik er bij zou zitten. Er is géén contact geweest."

Van Persie was overduidelijk verbaasd dat bondscoach Michael Reiziger hem niet heeft opgeroepen voor de beloften van het Nederlands elftal. "Als ik bondscoach was, dan had ik het wel geweten. Misschien speelt er in Jong Oranje een nóg betere rechtsback, maar dat kan ik me haast niet voorstellen", lacht Van Persie.

Blij met Igor Paixao

Read gaf tegen FC Twente drie prachtige assists. Tweemaal was hij aangever op Igor Paixao. "Hij is fantastisch. Hij schiet bijna alle ballen erin, dus dat is ook goed voor mij. Dan kan ik makkelijker assists geven", zegt Read met een knipoog en een grote grijns.

