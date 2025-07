David Hancko leek na drie seizoenen bij Feyenoord voor een recordbedrag te gaan vertrekken, maar de transfer van de verdediger naar Al-Nassr is op het laatste moment geklapt. Dat heeft voor veel woede gezorgd bij de Rotterdamse club.

Hancko stond lange tijd in de belangstelling van Al-Nassr, de club waar ook Cristiano Ronaldo en Sadio Mané voetballen. De Saoedische club toonde al enkele maanden geleden interesse, maar daarna bleef het stil. De afgelopen weken was er toch weer contact tussen Feyenoord en Al-Nassr en leek de overstap van Hancko dus aanstaande. Zijn transfer is op het laatste moment echter alsnog afgeblazen door de Saoedische club.

Bij Feyenoord is de woede over de manier waarop erg groot. "Schandalig hoe de mensen van Al-Nassr zijn omgesprongen met David”, vertelt directiewoordvoerder Raymond Salomon van de Rotterdamse club tegen het Algemeen Dagblad. "Hij was rond met Al-Nassr, Feyenoord was dat eveneens. Vervolgens laten ze hem naar het trainingskamp komen om nu opeens te zeggen dat hij niet meer welkom is daar. Dat is nog nooit vertoond."

Trainingskamp

Hancko was door zijn aanstaande transfer niet mee op trainingskamp met de Rotterdammers. Feyenoord zit deze week in Duitsland om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Hancko zal zich later op de dinsdag alsnog bij zijn teamgenoten gaan voegen. De kans is dus ook groot dat hij gewoon van de partij is als Feyenoord begin augustus in de voorronde van de Champions League tegen Fenerbahce speelt.

Financiële tegenvaller

Hoewel het vertrek van Hancko op sportief vlak een groot verlies had geweest, is de geklapte transfer een hard gelag op financieel vlak voor Feyenoord. Al-Nassr zou naar verluidt in totaal zo'n 40 miljoen euro over hebben gehad voor de verdediger. Hancko had daarmee de duurste uitgaande speler ooit kunnen worden, want dat was Mats Wieffer. De middenvelder vertrok vorig jaar voor 35 miljoen euro naar het Engelse Brighton.

