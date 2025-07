Opnieuw staat José Mourinho als tegenstander tegenover een Nederlandse club in Europa. Deze zomer is het Feyenoord dat in de derde voorronde van de Champions League aan Fenerbahçe en de Portugese topcoach is gekoppeld. Voor de ploeg van Robin van Persie wacht een zware opgave: de historie leert dat Nederlandse teams het steevast lastig hebben tegen ploegen van Mourinho.

Voor het Feyenoord van Robin van Persie is het vooruitzicht dubbel: het belooft een mooie kans én een loodzware opgave te worden om de Champions League te halen. Deze voorrondes zijn op zich al uitdagend, maar het treffen met Mourinho’s Fenerbahçe zorgt voor extra spanning. Eén ding staat vast: Mourinho weet het Nederlandse teams doorgaans moeilijk te maken, en aan de zijlijn is het met The Special One nooit saai.

Duels met Mourinho zijn als een nachtmerrie

Wie herinnert zich niet de Champions League-ontmoetingen tussen het Real Madrid van Mourinho en Ajax? Vijf keer stonden ze tegenover elkaar, vijf keer moest de Amsterdamse trots buigen voor de Portugees en zijn troepen. Daarnaast beroofde Mourinho in 2017 Ajax zelfs van Europa League-winst tijdens een kille finale.

Ook Feyenoord weet hoe scherp de messen zijn van Mourinho’s teams. In 2016 wist het Rotterdamse elftal nog met 1-0 van Manchester United te winnen, maar twee maanden later volgde op Old Trafford een harde 4-0 nederlaag. Zes jaar later was het opnieuw raak. De ontmoetingen met AS Roma staan nog vers in het geheugen: in 2022 verloor Feyenoord onder Arne Slot de Conference League-finale en een seizoen later werden de Rotterdammers in de kwartfinale van de Europa League uitgeschakeld.

©Sofascore

FC Twente en Vitesse wisten de schade tegen Mourinho enigszins te beperken en boden onverwachts tegenstand. Vitesse verloor thuis nipt met 0-1 van AS Roma, maar wist in de return knap een gelijkspel uit het vuur te slepen. Ook FC Twente hield zich staande: vorig seizoen hielden de Enschedeërs Fenerbahçe in de groepsfase van de Europa League op een verdienstelijk gelijkspel. Opmerkelijk: AZ won vorig jaar wél van de Turkse grootmacht, maar toen zat Mourinho een schorsing uit en dus zat hij officieel niet op de bank.

Fenerbahçe met Nederlandse tintjes

Toch waait er een vleugje Nederlands bloed door Istanbul. Met Sofyan Amrabat en Sebastian Szymanski telt Fenerbahçe twee oud-Feyenoorders, beiden klaar om hun oude club pijn te doen namens Mourinho. De Portugees staat inmiddels voor de zware taak om de Turkse club van weleer terug naar de Europese top te loodsen. Daarnaast is het een bijzonder weerzien voor Robin van Persie. De oefenmeester speelde tussen 2015 en 2018 voor de Turkse grootmacht.

De eerste wedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe wordt gespeeld op 5 of 6 augustus in De Kuip, gevolgd door de return op 12 augustus in Istanbul. Voor Feyenoord staat er veel op het spel: bij winst blijft deelname aan de Champions League binnen handbereik, terwijl uitschakeling betekent dat de ploeg verdergaat in het hoofdtoernooi van de Europa League.

