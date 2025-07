Feyenoord staat voor een bijzondere uitdaging in de kwalificatie van de Champions League: een duel met Fenerbahçe, de voormalige club van trainer Robin van Persie. Terwijl de ploeg zich voorbereidt op het nieuwe seizoen in het Duitse Grassau, blikt de voormalig topspits vooruit op het pittige affiche met de Turkse topclub.

Van Persie kijkt met veel vertrouwen uit naar het duel met Fenerbahçe, de club waar hij tussen 2015 en 2018 speelde. Voor de 41-jarige hoofdtrainer heeft deze ontmoeting een bijzondere betekenis. "Van de clubs die we konden loten, gaf Fenerbahçe mij persoonlijk een speciaal gevoel. Het is een mooie uitdaging voor ons", stelt hij op de clubwebsite van Feyenoord.

Van Persie blikt terug op bijzondere tijd in Istanbul

De voormalig topspits heeft goede herinneringen aan zijn tijd in Istanbul, waar hij drie seizoenen speelde en twee keer tegenover Feyenoord stond in de Europa League. "Ik ben privé ook een keertje teruggeweest, maar nu kom ik daar niet als supporter, maar als coach van Feyenoord. Dat is mijn club, onze club", zegt Van Persie.

De sfeer in de Turkse stad is legendarisch, en Van Persie weet dat de wedstrijden intens zullen zijn. "Het eerste waar ik aan denk, dat zijn de supporters. Net als bij ons was de sfeer uit en thuis altijd geweldig. Het worden twee fantastische wedstrijden met een geweldige beleving."

Feyenoord wacht pittige klus tegen Mourinho

"We hebben werk te doen", benadrukt Van Persie, die zich bewust is van de pittige klus die voor hem en Feyenoord ligt. Het treffen van de Turkse topclub betekent namelijk ook een confrontatie met José Mourinho, een naam die menige Nederlandse club doet huiveren. De Portugese topcoach staat erom bekend het Nederlandse voetbal keer op keer lastig te maken en geldt als een ware nachtmerrie voor teams uit Nederland.

De geschiedenis leert dat duels met Mourinho nooit gemakkelijk zijn. Vijf keer stond zijn Real Madrid tegenover Ajax in de Champions League, met telkens een nederlaag voor de Amsterdammers. Ook Feyenoord heeft ervaring met de scherpe tactiek van Mourinho’s ploegen: een overwinning in 2016 werd kort daarna gevolgd door een zware nederlaag. Met Mourinho nu als trainer van Fenerbahçe en met oud-Feyenoorders Sofyan Amrabat en Sebastian Szymanski in de ploeg, wacht Van Persie een bijzondere en beladen ontmoeting.

Blessureperikelen drukken op Feyenoord in aanloop naar Champions League

De eerste wedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe wordt gespeeld op 5 of 6 augustus in De Kuip, gevolgd door de return op 12 augustus in Istanbul. Voor Feyenoord staat er veel op het spel: bij winst is deelname aan de Champions League binnen handbereik, terwijl een uitschakeling betekent dat het team doorgaat naar het hoofdtoernooi van de Europa League.

Feyenoord moet zich niet alleen voorbereiden op de zware Champions League-kwalificatie, maar ook omgaan met tegenslagen binnen de selectie. Verdediger Thomas Beelen liep afgelopen week in een oefenduel tegen KAA Gent een ernstige beenbreuk op. De 24-jarige speler is inmiddels succesvol geopereerd, maar het is nog onduidelijk hoe lang zijn herstel zal duren. Tegelijkertijd ontbreekt centrale verdediger Gernot Trauner ook nog altijd. De Oostenrijker werkt in Rotterdam verder aan zijn herstel.

