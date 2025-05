Feyenoorder Givairo Read tóch weer tussen hoop en vrees na eerdere vrijspraak

Givairo Read kreeg in het duel met PSV (2-3 nederlaag voor Feyenoord) een rode kaart, maar die werd na afloop geseponeerd. Onterecht, vindt de aanklager betaald voetbal. Die is in beroep gegaan tegen de vrijspraak van de tuchtcommissie.

De tuchtcommissie was "op grond van de tv-beelden onvoldoende overtuigd dat er sprake is geweest van een door Read gemaakte overtreding" op Noa Lang in de slotfase tegen PSV (2-3), waarvoor hij een rode kaart kreeg. Met die vrijspraak is de aanklager betaald voetbal, die een schorsing van één wedstrijd voorstelde, het niet eens.

De aanklager betaald voetbal had een schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing gedaan, maar daar ging Feyenoord niet mee akkoord. De tuchtcommissie sprak Read dinsdag vrij.

'Gewoon' inzetbaar

Het is nog niet bekend wanneer de beroepszaak dient, meldde een woordvoerder van de aanklager. In afwachting daarvan kan Read woensdag meedoen in het thuisduel met RKC Waalwijk, "omdat de uitspraak van de tuchtcommissie blijft staan tot er een nieuwe uitspraak is".

