Sem Steijn is verrassend genoeg de nieuwe aanvoerder van Feyenoord en dat kreeg hij te horen op de dag van zijn officiële debuut. De kersverse aanwinst van de Rotterdammers droeg in de Champions League-voorronde tegen Fenerbahce (2-1 winst) de band met trots, maar gaf toe zelf ook verbaasd te zijn dat hij al in zijn eerste weken deze rol mag vervullen.

"Ik was in eerste instantie wel verrast", luidt de eerste reactie van Steijn op de persconferentie. "Maar ik vind het een enorme eer om aanvoerder te zijn van deze prachtige club. Hier spreekt héél veel vertrouwen uit." De middenvelder moest wel wennen aan het dragen van de band, want hij moest 'm op zijn positie houden met tape. "Ik moet die bicep wat meer trainen", grapt hij. De aanvallende middenvelder kwam deze zomer over van FC Twente.

Kippenvel bij Steijn

De reactie van de Eredivisie-topscorer van vorig seizoen sprak boekdelen. "Ik kreeg gelijk kippenvel toen ik hoorde dat ik aanvoerder zou worden. Het was wel een droom van mij om ooit aanvoerder te zijn van Feyenoord."

De familieman zorgde met deze nieuwe mijlpaal voor nóg trotsere gezichten in huize Steijn. Na de miljoenentransfer (naar verluidt ruim tien miljoen euro) naar Feyenoord was het wéér feest. "Die waren heel blij en vonden het supergaaf. Net als ik vinden ze het een enorme eer en zijn ze supertrots op me", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

De uitleg van Robin van Persie

De keuze voor Steijn zorgde voor de nodige gefronste wenkbrauwen, maar trainer Robin van Persie spreekt van een héél logische keuze. "In een aanvoerder zoek je een aantal dingen. Een stukje commitment richting de club, iemand die de teamcultuur bewaakt en ook omarmt hoe wij willen spelen", somt de jonge trainer op. "Daarnaast is zijn tactisch vermogen, misschien door zijn vader (Maurice Steijn, red.) héél sterk. Hij is een leider en een uitstekend verlengstuk."

Anis Hadj Moussa en Givairo Read zijn de reserveaanvoerders. Dat is een forse tegenvaller voor Quinten Timber, die vorig seizoen nog de band droeg. "Hij is écht één van onze leiders met wat hij laat zien op trainingen en wedstrijden. Ik waardeer hem, maar ik heb eerder al met Quinten gesproken over mogelijke scenario's, dus dit besluit kwam niet als een verrassing voor hem. Hij heeft dat hartstikke goed opgepakt en speelt zoals altijd heel goed."

Contract Timber speelt mee

Van Persie voegt er wel aan toe dat het niet meehelpt dat Timber nog maar een contract voor één jaar heeft. "Ik ga er vanuit dat Quinten blijft, daar blijf ik me sterk voor maken. Wij hebben een grotere kans om kampioen te worden mét hem dan zonder, maar ik moet op basis van een aantal vinkjes wel bepalen wie de aanvoeders worden en dan geldt ook: hoe lang blijft iemand? Het is zijn recht om het contract niet te verlengen, maar dat is wel een belangrijke overweging voor mij."

Van een teleurgestelde Timber merkte Steijn in ieder geval niets. "Hij feliciteerde me. Hij vond het hartstikke mooi voor me en pakte het geweldig op. Quinten is gewoon een geweldige gozer. Hij liet tegen Fenerbahce zien dat hij geen band nodig heeft om leider te zijn van dit team. En die moet gewoon blijven, want dat is zijn kracht", sluit Steijn af.

Feyenoord - Fenerbahçe

Feyenoord versloeg Fenerbahçe in De Kuip met 2-1, mede dankzij een goal van Timber, in de derde voorronde van de Champions League. Volgende week dinsdag staat de return in Turkije op het programma. Mochten de Rotterdammers het tweeluik winnen, speelt het in de play-offs van het miljardenbal tegen Benfica of Nice. Als Feyenoord ook die mogelijke tegenstander verslaat, komt het in de groepsfase van de Champions League terecht.

